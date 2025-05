Educazione sessuale a scuola: consenso dei genitori 7 giorni prima

Un nuovo disegno di legge introduce una tempistica ben definita per l’ottenimento del consenso informato dei genitori. Le scuole dovranno inviare una comunicazione dettagliata alle famiglie almeno sette giorni prima dello svolgimento di qualsiasi attività didattica relativa all’educazione sessuale. Questo arco temporale è stato concepito per consentire ai genitori di valutare con attenzione i contenuti proposti, garantendo così il pieno rispetto della loro responsabilità educativa.

La misura intende bilanciare il diritto di informazione degli studenti con il diritto delle famiglie di indirizzare l’educazione dei propri figli su temi considerati delicati.

I nuovi paletti per l’intervento di esperti nelle classi

Il provvedimento ministeriale non si limita a regolamentare le attività ordinarie, ma introduce vincoli più stringenti quando si coinvolgono figure esterne al corpo docente. Per qualsiasi esperto, associazione o ente del terzo settore che voglia trattare tematiche legate alla sessualità nelle scuole, diventa obbligatorio seguire un iter ben definito.

Il testo prevede innanzitutto l’approvazione formale del collegio docenti, seguita dal via libera del consiglio di istituto. Non basta: le scuole dovranno anche stabilire preventivamente criteri chiari e trasparenti per selezionare i soggetti esterni che potranno accedere alle classi.

Le preoccupazioni del mondo educativo sul consenso obbligatorio

La proposta ha innescato un acceso dibattito tra gli operatori dell’educazione, con numerosi insegnanti che esprimono dubbi sulla sua applicabilità pratica. La principale preoccupazione riguarda i potenziali ostacoli nell’affrontare temi fondamentali come la parità di genere, il consenso nelle relazioni e la prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili.

Molti professionisti temono che l’obbligo di consenso anticipato possa limitare interventi tempestivi su questioni urgenti emerse spontaneamente in classe. Le associazioni che si occupano di educazione sessuale avvertono inoltre che la misura potrebbe creare disparità tra studenti, escludendo proprio quelli più bisognosi di informazione corretta in contesti familiari meno aperti al dialogo su questi argomenti.