Calendario scolastico 2025: tutte le vacanze e i ponti

L’anno scolastico 2024-2025 entra nella sua fase finale, con poco più di tre mesi alla conclusione delle lezioni per la maggior parte degli studenti, mentre i maturandi dovranno pazientare ancora un po’ per gli esami di Stato 2025.

Prima della chiusura dell’anno, il calendario scolastico 2025 prevede ancora alcune opportunità di pausa dallo studio: le vacanze pasquali di aprile e i ponti festivi del 25 aprile e del 1° maggio rappresentano gli ultimi momenti di relax prima del rush finale.

Le vacanze di Pasqua 2025

Le vacanze pasquali rappresentano una delle pause più attese dagli studenti prima della conclusione dell’anno scolastico. Per il 2025, quasi tutte le regioni italiane hanno stabilito un periodo di sospensione delle lezioni dal 17 al 22 aprile, garantendo sei giorni di pausa includendo la domenica di Pasqua e il lunedì di Pasquetta.

Esistono tuttavia alcune eccezioni significative: in Liguria e Toscana le vacanze si concluderanno il 21 aprile (lunedì di Pasquetta), offrendo un giorno in meno di pausa rispetto alle altre regioni. La Provincia di Trento rappresenta invece il caso opposto, estendendo la sospensione didattica fino al 26 aprile, permettendo agli studenti di godere di ben dieci giorni consecutivi di riposo.

Il ponte del 25 aprile

Il 25 aprile è una data fondamentale nella storia italiana: la Festa della Liberazione commemora la fine dell’occupazione nazifascista e la conclusione della Seconda Guerra Mondiale in Italia. Nel 2025, questa importante ricorrenza cade di venerdì, creando un’ottima opportunità per un ponte di tre giorni che include sabato 26 e domenica 27 aprile, particolarmente vantaggioso per gli istituti che non adottano la settimana corta.

Le regioni che hanno ufficialmente stabilito il ponte del 25 aprile nei loro calendari scolastici sono: Basilicata, Abruzzo, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Marche, Molise, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto e le province autonome di Trento e Bolzano.

Ponte del 1° maggio

Infine, il 1° maggio, giornata dedicata alla Festa dei lavoratori, nel 2025 cadrà di giovedì. Diverse regioni hanno previsto la chiusura delle scuole anche per venerdì 2 e sabato 3 maggio, creando così un ponte di quattro giorni consecutivi.

Gli studenti di Calabria, Campania, Liguria, Marche, Molise, Valle d’Aosta, Veneto, Piemonte e delle province autonome di Bolzano e Trento potranno beneficiare di questa pausa prolungata. È importante sottolineare che, anche nelle regioni dove il ponte non è stato ufficialmente deliberato, i singoli istituti scolastici potrebbero comunque decidere di adattare il proprio calendario, sempre rispettando il numero minimo di giorni di lezione previsti per l’anno scolastico.

