Calendario scolastico, riorganizzazione annuale per la conciliazione famiglia-scuola

Il sistema scolastico italiano presenta una struttura temporale che genera crescenti difficoltà per le famiglie moderne. La pausa estiva, della durata di circa 14 settimane, rappresenta una delle più lunghe in Europa e crea problematiche significative nella conciliazione tra esigenze lavorative dei genitori e gestione dei figli.

La petizione “Ristudiamo il calendario”, promossa dalle organizzazioni Mammadimerda e WeWorld, ha raccolto oltre 75mila firme tra giugno e fine estate, evidenziando un bisogno diffuso di riforma. Il documento è stato ufficialmente presentato al Senato per richiedere un ripensamento strutturale del calendario scolastico.

L’attuale distribuzione dei 200 giorni di lezione concentra le attività didattiche in periodi che non tengono conto delle dinamiche sociali contemporanee. Questa configurazione contribuisce al fenomeno del “summer learning loss” e aggrava le disuguaglianze educative, penalizzando particolarmente le famiglie con minori risorse economiche per affrontare i costi dei centri estivi privati.

Le proposte di revisione

La petizione avanza due richieste principali per riorganizzare il sistema educativo nazionale. La prima proposta prevede il mantenimento degli attuali 200 giorni di lezione ma con una distribuzione più equilibrata durante l’anno scolastico, prolungando le attività didattiche fino a fine giugno e riavviandole il 1° settembre.

Durante i periodi di sospensione delle lezioni, le scuole rimarrebbero aperte per ospitare attività non didattiche a prezzi calmierati, organizzate dal terzo settore negli spazi scolastici. La seconda richiesta riguarda l’introduzione obbligatoria del tempo pieno per la fascia di età dai 3 ai 14 anni su tutto il territorio nazionale, garantendo alle famiglie libertà di scelta tra tempo pieno e tempo parziale.

Francesca Fiore sottolinea che l’attuale impianto orario risulta “ereditato dal ciclo del grano” e non più adeguato a una società moderna dove le donne lavorano e le reti familiari tradizionali sono meno disponibili, rischiando di accrescere disuguaglianze sociali.

Le implicazioni per istituzioni e infrastrutture

La petizione consegnata al Senato richiede formalmente l’avvio di un tavolo tecnico istituzionale per esaminare la riorganizzazione del calendario scolastico. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha risposto rilanciando il Piano Estate 2025 con nuovi stanziamenti, registrando un forte overbooking delle domande: 272,6 milioni richiesti a fronte di 150 milioni stanziati, segnale di una domanda reale del sistema educativo.

La realizzazione delle proposte richiede investimenti significativi nelle infrastrutture scolastiche, particolarmente per la climatizzazione degli edifici. Questa condizione risulta essenziale per garantire l’apertura delle scuole durante i mesi estivi senza compromettere la sicurezza degli studenti o gravare economicamente sulle famiglie.

I promotori sottolineano l’importanza di sviluppare una regia integrata tra settore pubblico e terzo settore per gestire le attività estive. Questo approccio mira a evitare che l’organizzazione dei campus rimanga subordinata esclusivamente alle logiche di mercato, garantendo accessibilità e qualità delle proposte educative negli spazi scolastici.