Cellulari e scuola: troppi rischi sociali e mentali. Limitazioni non tassative in Italia sull'utilizzo nelle scuole

L’uso “limitato” dei cellulari in classe nelle scuole italiane: le direttive

A breve verranno redatte in via definitiva le linee guida sull’Educazione Civica per le scuole italiane, in cui sarà inserita la direttiva su “quanto” e “come” utilizzare i cellulari in classe. Uno dei quesiti più importanti che si è posto il Ministero è se i ragazzi possano o meno usare il proprio smartphone in classe, anche per scopi didattici.

Sebbene il Governo italiano sia più predisposto “quasi vietare” il cellulare durante le lezioni, dalle altre parti del mondo sembra che vogliano proibirlo in modo assoluto. E’ il caso dello Stato della California, dove gli studenti non potranno usare lo smartphone durante la permanenza a scuola.

Le decisioni dello Stato della California

La California sarà il quinto Stato degli USA ad attuare la regola di non ammettere i cellulari durante le lezioni scolastiche. In merito a ciò, si sono espressi anche altri Stati, i quali hanno deciso di “vietare” in via definitiva l’uso degli smartphone in classe, ossia l’Ohio, la Virginia, il Minnesota e l’Indiana.

Quali sono i motivi di tale decisione? Sembra che le questioni principali siano limitare eventuali disturbi mentali tra i ragazzi e causare anche “disequilibri” sociali, conseguenti l’abuso dei dispositivi mobili a scuola e durante la quotidianità.

A tal proposito, ha riferito la sua opinione il Governatore Democratico Gavin Newsom.

In un articolo dell’ANSA si comunica appunto la sua visione è la conferma in USA del “Phone-Free Schools Act“, avvenuta il 28 agosto 2024 a Sacramento.

L’ANSA ha infatti pubblicato:

“Il testo attende solo la firma del Governatore Democratico Gavin Newsom, che lo aveva sostenuto con una lettera inviata ai presidi due settimane fa, in cui si diceva preoccupato per i rischi mentali e sociali di tenere il cellulare a portata di mano nei campus e nelle classi”.

Uso del cellulare solo in casi “estremi”

Inoltre, la città di Los Angeles ha già cercato di attuare la direttiva e le limitazioni, ma sembra che ci siano diverse complicazioni di applicazione. Infatti, a Los Angeles è presente il distretto con più alunni degli USA, quindi è decisamente difficile tenere sotto controllo la situazione e applicare codesta regola.

Le Leggi degli Stati cercano quotidianamente di proporre strategie e nuovi strumenti per applicare la norma senza alcun ostacolo. Infatti, le scuole e i distretti hanno aggiunto numerosi armadietti da chiudere a chiave da affidare agli studenti, per incentivarli a inserire i propri cellulari all’interno senza essere “tentati” all’utilizzo.

In caso di bisogno, però, sarà possibile usare i dispositivi mobili? Ebbene solo ed esclusivamente in casi di estrema emergenza e per problemi legati alla salute, gli studenti potranno ricorrere agli smartphone.