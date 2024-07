Come risparmiare sull’acquisto dei libri scolastici

Ecco alcuni trucchi e consigli per risparmiare sui libri scolastici che, ogni anno, vanno a incidere pesantemente sul budget familiare, specialmente nelle famiglie con più figli.

Ogni anno, tra agosto e settembre, le famiglie italiane devono affrontare una spesa significativa: l’acquisto dei libri scolastici per il rientro a scuola dei propri figli. Per chi vuole provare a risparmiare un po’, ecco una serie di trucchi e consigli per aiutare le famiglie a ridurre le spese.

Scopri quali sono i libri da comprare

Per fortuna, non tutti i libri devono essere acquistati nuovi ogni anno. Attraverso il sito dell’Associazione Italiana Editori, inserendo i dati relativi alla scuola e alla classe frequentata, è possibile accedere alla banca dati e ottenere la lista completa dei testi adottati per il prossimo anno scoprendo quali libri sono effettivamente necessari per il nuovo anno scolastico.

Se c’è un nuovo insegnante, attendi la conferma prima di acquistare il libro

Un nuovo docente ha la facoltà di adottare libri diversi rispetto a quelli del precedente insegnante: aspettare l’inizio delle lezioni, può evitare l’acquisto di libri che potrebbero risultare non necessari.

I mercatini del libro usato

Nei mercatini dell’usato si possono trovare libri scolastici a metà prezzo rispetto al nuovo e anche vendere i libri degli anni passati per finanziare l’acquisto di quelli nuovi. I mercatini del libro usato sono diffusi in molte città italiane e spesso organizzati dalle stesse scuole o dalle associazioni dei genitori.

In questi mercatini potreste anche trovare i libri che gli editori regalano agli insegnanti come campione. Sono facilmente riconoscibili per l’assenza del talloncino sull’angolo della copertina e, anche se per legge non potrebbero essere venduti, in pratica è possibile trovarli a prezzi ridotti, risparmiando dal 20% al 50%.

Valuta le differenze tra nuove e vecchie edizioni

Spesso, la differenza tra una nuova e una vecchia edizione è minima. Confrontando le edizioni si può capire se è proprio necessario acquistare la nuova o se si può risparmiare con acquistando la versione precedente.

I buoni per i libri di testo e il comodato d’uso

Con un reddito ISEE basso, è possibile beneficiare dei buoni regionali o comunali per l’acquisto dei libri. Inoltre, molte scuole offrono un servizio di biblioteca o comodato d’uso dei libri scolastici, consentendo agli studenti di prendere in prestito i testi per l’intero anno scolastico.

Ebook

I libri scolastici in formato digitale costano circa il 15-20% in meno rispetto alle versioni cartacee e sono più leggeri e facili da trasportare. Questa è una buona opzione se si dispone già di un tablet su cui studiare.

Acquista i libri al supermercato

Supermercati come Conad, Coop e Carrefour offrono sconti sui libri scolastici restituendo una percentuale del costo in buoni spesa. Basta prenotare i libri scolastici e ritirarli direttamente nei punti vendita che aderiscono all’iniziativa.

Libraccio

Libraccio è un’ottima opzione per acquistare libri scolastici usati online, con sconti fino al 50%. Il sito garantisce che i libri non siano troppo rovinati e offre la possibilità di reso entro due settimane. Libraccio è una divisione di IBS.it, uno dei più grandi rivenditori di libri in Italia, e offre una piattaforma è user-friendly per cercare i libri in base alla regione, alla scuola e alla classe frequentata.

Amazon

Amazon ha un’intera sezione dedicata ai libri scolastici usati, con sconti fino al 70%. La scelta passa da “come nuovo” a “accettabile” in base alle condizioni del libro e, oltre una certa spesa, è anche possibile beneficiare della spedizione gratuita.

Utilizza i gruppi di acquisto

Un’altra strategia efficace è quella di unirsi a gruppi di acquisto organizzati da altre famiglie o associazioni di genitori. Questi gruppi possono negoziare sconti maggiori con i fornitori grazie all’acquisto di grandi quantità di libri.

Baratto di libri

Alcune scuole organizzano eventi di baratto dei libri, dove gli studenti possono scambiare i propri testi scolastici con quelli di altri studenti. Questa pratica non solo aiuta a risparmiare denaro, ma promuove anche il riuso e la sostenibilità.