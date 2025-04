Compiti per le vacanze a pasqua: il caso che divide genitori ed esperti

Ogni anno, con l’arrivo delle vacanze pasquali, si riaccende il dibattito sui compiti assegnati agli studenti durante la pausa scolastica. Il 2025 non fa eccezione, con numerose famiglie che sollevano perplessità riguardo alla quantità di lavoro domestico richiesto ai propri figli. La questione divide genitori, insegnanti ed esperti, ponendo interrogativi sul giusto equilibrio tra continuità didattica e necessario riposo.

Le brevi vacanze pasquali, collocate strategicamente nell’ultima parte dell’anno scolastico, rappresentano un momento cruciale per ricaricare le energie prima del rush finale.

La polemica sui compiti per le vacanze

Come ogni anno, anche per il 2025 si riaccende il dibattito riguardante gli esercizi e le pagine da studiare assegnati durante la pausa pasquale. Numerose famiglie lamentano un carico di lavoro eccessivo che limita il tempo di riposo e condivisione.

Particolarmente significativa è stata l’iniziativa di alcuni genitori della scuola primaria Cirese di Rieti, i quali hanno inviato una lettera alla dirigente scolastica Paola Testa. Nella missiva, richiedono espressamente una riduzione dei compiti per garantire a tutti gli studenti “il diritto al riposo, alla vacanza, allo stare insieme, sereni in famiglia”.

Questa comunicazione ha contribuito a riportare all’attenzione pubblica un tema che divide non solo genitori e insegnanti, ma anche esperti del settore come pedagogisti, psicologi e sociologi, molti dei quali suggeriscono di evitare il sovraccarico di attività didattiche durante le pause scolastiche.

Il parere del pedagogista

Sul tema dei compiti pasquali è intervenuto il dottore in Psicologia Clinica Focaroli, esprimendo una posizione chiara contro l’assegnazione di attività durante queste brevi pause. Secondo l’esperto, le vacanze di Pasqua cadono in un “periodo particolarmente impegnativo per lo studente”, che al rientro deve affrontare l’ultima parte dell’anno scolastico con verifiche, interrogazioni e recuperi.

Il pedagogista sottolinea come in questo contesto “una settimana di stop lontani dai libri non può che aiutarli a ricaricare le batterie” e permettere agli studenti di tornare sui banchi più riposati, pronti ad affrontare al meglio la conclusione dell’anno scolastico. La sua analisi evidenzia l’importanza di considerare non solo la quantità di studio, ma anche la qualità del riposo per un apprendimento efficace.

Compiti estivi e continuità didattica

Differente è la prospettiva del dottor Focaroli quando si tratta di periodi di vacanza più estesi come quelli estivi. In questo caso, i compiti acquisiscono una funzione importante, specialmente per gli studenti della scuola primaria, poiché garantiscono quella continuità didattica necessaria durante un’interruzione che dura circa tre mesi. Il rischio, senza alcuna attività, sarebbe quello di perdere competenze conquistate con impegno durante l’anno scolastico.

L’esperto sottolinea comunque l’importanza della moderazione: i compiti vanno assegnati “in modo razionale e senza mai esagerare”. Suggerisce inoltre un’alternativa efficace ai tradizionali esercizi: la lettura. Questa attività non solo arricchisce il vocabolario, ma migliora anche la fluidità nella comprensione del testo e stimola le capacità cognitive, rappresentando un valido compromesso tra apprendimento e svago.