Concorsi scuola 2024: estrazione delle tracce delle prove orali prima del colloquio

Come sarà la prova orale del Concorso scuola 2024?

Dopo aver superato la prova scritta per diventare docenti, una volta iscritti al bando del Concorso scuola 2024, i candidati potranno affrontare il colloquio orale. Come sarà strutturata la prova e quali sono le condizioni per superarla?

E’ bene specificare che i colloqui verranno organizzati nella regione in cui è stato emesso il bando: ciò significa che potrebbe essere probabile la possibilità di recarsi in un’altra regione diversa dalla propria.

Come si svolgerà la prova orale del bando di concorso docenti?

Una volta affrontati i test scritti, gli aspiranti docenti potranno accedere ala prova orale, che sarà suddivisa in due parti. La prima consiste in una lezione simulata sulla base di una traccia scelta ad estrazione il giorno precedente l’esame. La seconda, invece, sarà un colloquio in cui verranno poste domande al candidato da parte della commissione. Inoltre, le tracce possono essere spedite per email, quando l’esaminando non può esser presente al momento dell’estrazione. Ecco perché occorre controllare anche eventuali cartelle spam della propria casella di posta elettronica.

E’ bene sottolineare che tutti i bandi di Concorso scuola 2024 hanno la stessa struttura, sia per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria. Riportiamo fedelmente quanto è espresso.

“La traccia da sviluppare per svolgere la lezione simulata è estratta dal candidato 24 ore prima dell’orario programmato per la propria prova; qualora il candidato non sia presente all’ora prevista per l’estrazione, la commissione procede all’estrazione della traccia e ne dà comunicazione al candidato a mezzo di posta elettronica, all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso.”

Sebbene la traccia scelta sia unica e diversa per ciascun candidato, in realtà quelle possibili, sono numericamente tre volte il numero dei candidati ammessi alla prova orale. Ad esempio: se ci fossero 100 candidati che devono sostenere il colloquio, la traccia verrà estratta tra 300 possibilità.

L’estrazione della traccia sarà ad opera del diretto candidato, il quale avrà nelle sue mani il proprio destino. Nel caso in cui dovesse essere assente il giorno dell’estrazione, questa sarà compito della Commissione, la quale avrà l’obbligo di informare l’esaminando tramite email.

Come avviene la valutazione e il superamento dell’esame?

I criteri di valutazione e la scala di votazione devono essere resi pubblici dalla Commissione Nazionale mediante forma scritta almeno 10 giorni prima dell’inizio del periodo degli esami.

Verranno esposti i punteggi da ottenere per poter ricevere l’idoneità ad insegnare, ad esempio per la lingua inglese. Inoltre, saranno stabiliti i punteggi da assegnare alle singole prove.

Con una valutazione di 70/100 si ottiene il superamento ufficiale del test orale, ma questa è la valutazione minima. Diversamente, in caso di prove pratiche, verranno esposte anche le indicazioni relative ad esse.