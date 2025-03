Conte critica investimenti in armi e promuove istruzione e lavoro

Milano ha ospitato una significativa conferenza dedicata ai giovani europei, organizzata dal Movimento 5 Stelle. L’evento ha rappresentato un’importante occasione di confronto sulle sfide e le opportunità che attendono le nuove generazioni nel contesto europeo.

Il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, è intervenuto alla conferenza milanese con un videomessaggio rivolto ai giovani europei.

Nel suo discorso ha criticato fermamente i tirocini gratuiti, sottolineando che “il lavoro va sempre retribuito” e che “l’esperienza non può essere una scusa per non pagare i giovani”.