Corsi da 30 CFU Università Link per l'insegnamento: il bando ufficiale 2024/2025

30 CFU: Università Link mette a disposizione il primo bando ufficiale

Anche l’Università Link ha deciso di aprirsi al percorso formativo 30 CFU per l’anno accademico 2024/2025: c’è stato così fin da subito un boom di richieste per la partecipazione ai percorsi di formazione iniziale di cui all’art. 13 del D.P.C.M. 4 agosto 2023. Come accade sempre, il corso è rivolto a tutte quelle persone che sono già abilitate ad una classe di concorso o a quelli che hanno già conseguito la specializzazione nel TFA. Le materie trattate cambiano, tuttavia generalmente nel piano di studi troviamo discipline pedagogiche, tirocinio diretto, normativa scolastica, metodologie didattiche specifiche per la scuola secondaria, didattica disciplinare, formazione per l’inclusione di studenti con BES (Bisogni Educativi Speciali) e ambiti psico-socio-antropologici e linguistico-digitali.

Le iscrizioni

Chi intende iscriversi a questo bando può farlo entro e non oltre il 9 dicembre. Ha dichiarato il Professor Riccardo Mancini, Coordinatore dei percorsi iniziali abilitanti:

Il percorso 30 CFU dell’Università degli Studi Link diventato oramai un percorso consolidato nel nostro Ateneo, non solo prepara alle prove finali come definite dal decreto ministeriale, ma consente di apprendere specifiche competenze su come insegnare la disciplina di riferimento per la quale si viene abilitati. Questo è possibile solo attraverso una didattica di qualità, impartita da docenti esperti del settore ed in coerenza con tutte le norme vigenti.

Chi supera poi l’esame finale (che consiste in una lezione simulata ed una prova scritta che riguarda un intervento di progettazione didattica innovativa, anche attraverso tecnologie digitali multimediali, inerente alla disciplina, che si deve svolgere in una delle sedi dell’ateneo a Roma, o Napoli, o Catania o Città di Castello) e quindi ottiene l’abilitazione, ha diverse possibilità, come l’accesso ai concorsi e alle graduatorie provinciali per le supplenze.

Come funzionano i corsi

Le lezioni si svolgono principalmente online in modalità sincrona (perciò in streaming in diretta), soprattutto nel weekend per dare maggiore possibilità agli iscritti di organizzarsi meglio. Ci sarà però qualche giornata infrasettimanale durante le festività natalizie, ed è richiesta una frequenza minima di almeno il 70 per cento per singola materia con lo scopo di poter accedere all’esame finale – orientativamente nel mese di marzo – e comunque in accordo con gli Uffici Scolastici Regionali. Il Prof. Mancini ha aggiunto che questa scelta è avvenuta in base all’utenza a cui sono rivolti questi percorsi e che a breve il calendario – per un totale di 180 ore – sarà disponibile sul sito ufficiale di Unilink:

L’università terrà anche in considerazione le eventuali esigenze che si manifesteranno nel corso della programmazione e dello sviluppo didattico, soprattutto legate alle procedure ministeriali, per cui consentire a ogni singolo studente di poter soddisfare i propri bisogni formativi e professionali.

L’Università degli Studi Link ha ricevuto l’accreditamento per le seguenti classi di concorso: