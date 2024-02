Darwin Day: il 12 febbraio si celebra il padre dell'evoluzione

Ogni anno, il 12 febbraio, il mondo si ferma per commemorare una delle menti più rivoluzionarie della storia della scienza: Charles Darwin. Questa data, nota come Darwin Day, segna l’anniversario della nascita dell’uomo che ha cambiato per sempre il nostro modo di vedere il mondo naturale.

Chi è Charles Darwin

Charles Darwin è una figura che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia della scienza. Nato il 12 febbraio 1809 a Shrewsbury, in Inghilterra, Darwin è universalmente riconosciuto per aver formulato la teoria dell’evoluzione per selezione naturale, rivoluzionando il modo in cui comprendiamo la vita sulla Terra. La sua opera più famosa, “L’origine delle specie” pubblicata nel 1859, ha sfidato le concezioni scientifiche e religiose dell’epoca, proponendo che tutte le specie di vita si sono evolute nel tempo a partire da antenati comuni attraverso il processo di selezione naturale.

Il lavoro di Darwin è fondamentale per diverse discipline scientifiche, dalla biologia alla genetica, dall’ecologia alla psicologia evoluzionistica. La sua teoria dell’evoluzione ha fornito una spiegazione scientifica alla diversità del mondo vivente, influenzando profondamente il pensiero scientifico, filosofico e culturale. Darwin ha dimostrato che l’evoluzione è un processo lento e graduale, guidato da meccanismi naturali come la selezione naturale, dove gli individui più adatti a un determinato ambiente hanno maggiori probabilità di sopravvivere e riprodursi.

Come celebrare il Darwin Day

La celebrazione del Darwin Day il 12 febbraio, anniversario della nascita di Darwin, è un’occasione per riflettere sull’importanza del suo contributo alla scienza e per promuovere la scienza, l’educazione scientifica e la razionalità nel discorso pubblico. Il Darwin Day è stato istituito per riconoscere formalmente l’impatto delle scoperte di Darwin sulla biologia e sulla nostra comprensione dell’origine della vita. Sebbene non sia una festività ufficiale in molti paesi, il Darwin Day è celebrato da università, musei, associazioni scientifiche e gruppi laici in tutto il mondo con conferenze, seminari ed eventi educativi.

In Italia, il Darwin Day viene celebrato con entusiasmo da diverse istituzioni accademiche e culturali. Ad esempio, a Bologna si terranno dal 14 al 28 febbraio una serie di eventi gratuiti e aperti a tutti. Le celebrazioni si apriranno con una conferenza sul darwinismo e la nuova neurobiologia, e si concluderanno con un evento dedicato alla mente degli animali, aperto al pubblico e alle scuole, che includerà anche la possibilità di visitare gratuitamente una mostra d’arte.

Al Museo di Storia Naturale di Milano, dall’8 al 9 febbraio 2024, ci sarà il consueto evento dedicato al Darwin Day, giunto ormai alla sua ventunesima edizione milanese. Ci saranno diversi interventi dedicati alle origini della nostra specie e la sua evoluzione, esplorando i molteplici percorsi intrapresi nel corso di questa straordinaria narrazione.

Anche in città come Pisa e Bari, università e istituzioni culturali organizzano incontri, dibattiti e attività per esplorare il lascito di Darwin e l’attualità della sua teoria nell’era moderna.

Per approfondire, leggi anche i nostri contenuti utili su Charles Darwin: