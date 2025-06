Dati Invalsi, dispersione scolastica in netto calo: vicino il target europeo

La dispersione scolastica rappresenta una delle sfide più significative del sistema educativo italiano. I dati INVALSI hanno rivelato una trasformazione straordinaria: nel corso di oltre due decenni, l’abbandono scolastico è diminuito drasticamente, segnando un progresso importante verso gli standard europei.

Durante un recente seminario del Ministero dell’Istruzione e del Merito, dedicato al miglioramento dell’offerta formativa, è emerso il ruolo cruciale delle rilevazioni statistiche nel guidare le politiche educative e nell’intercettare tempestivamente le criticità del sistema scolastico nazionale.

I dati e la riduzione della dispersione scolastica

Il calo degli abbandoni scolastici rappresenta uno dei successi più significativi del sistema educativo italiano degli ultimi decenni. Dal 25,1% registrato nel 2000, la percentuale è precipitata al 9,8% nel 2024, avvicinandosi considerevolmente al target europeo del 9% stabilito per il 2030.

Come ha illustrato Roberto Ricci, presidente dell’INVALSI, durante il seminario ministeriale, questa trasformazione non è frutto del caso. I dati delle rilevazioni annuali hanno assunto un ruolo strategico nell’orientare le politiche scolastiche, permettendo di intercettare le criticità prima che si trasformino in abbandoni definitivi.

L’impiego predittivo di questi indicatori consente infatti di indirizzare interventi mirati e tempestivi, dimostrando come la misurazione sistematica possa tradursi in azioni concrete di miglioramento dell’offerta formativa.

Le sfide per l’equità educativa

Il progresso nazionale nell’abbandono scolastico nasconde tuttavia criticità significative che richiedono interventi mirati. I divari territoriali rappresentano la prima grande sfida: alcune regioni del Sud Italia continuano a registrare tassi di dispersione superiori alla media nazionale, evidenziando come il miglioramento non sia uniforme sul territorio.

Le differenze di genere costituiscono un’altra priorità emergente dai dati INVALSI. Mentre in passato la dispersione colpiva principalmente le ragazze, oggi si osservano dinamiche più complesse che variano per area geografica e tipologia di istruzione.

Questi squilibri ostacolano l’obiettivo di un sistema educativo veramente inclusivo e richiedono politiche differenziate per territorio e popolazione studentesca, andando oltre le strategie generaliste finora adottate.

La dispersione implicita e le sue conseguenze

La dispersione scolastica presenta una forma meno evidente ma altrettanto preoccupante: quella implicita. A differenza dell’abbandono tradizionale, questa riguarda studenti che portano a termine il percorso di studi senza però acquisire le competenze fondamentali necessarie.

Il fenomeno si manifesta quando gli alunni, pur frequentando regolarmente e conseguendo il diploma, non raggiungono i livelli minimi di apprendimento in discipline chiave come italiano e matematica. Questa condizione non colpisce soltanto gli studenti più fragili: anche ragazzi con potenzialità elevate possono trovarsi in questa situazione quando la scuola non riesce a valorizzare adeguatamente i loro talenti.

Le conseguenze sono significative: la mancanza di competenze solide compromette la motivazione allo studio e riduce l’impegno scolastico, creando un circolo vizioso che limita le opportunità future.