Decreto sicurezza, genitori multati fino a 1.000 euro: nuove regole su cyberbullismo e coltelli a scuola

Il decreto sicurezza è entrato in vigore sabato 25 aprile con l’obiettivo dichiarato di rafforzare la tutela del personale scolastico. Il provvedimento interviene su più fronti: prevenzione, sanzioni amministrative e strumenti di polizia giudiziaria.

La protezione si estende a tutto il personale dell’istituto, includendo dirigenti, docenti, educatori, amministrativi, tecnici e ausiliari, garantendo così una copertura completa contro episodi di violenza e aggressioni.

Le sanzioni economiche a carico dei genitori

Il decreto sicurezza introduce una responsabilità economica diretta per i genitori i cui figli, minori di età, si rendano protagonisti di determinate condotte illecite. Le sanzioni amministrative variano da 200 a 1.000 euro e si applicano in due casistiche principali: quando il minore risulta recidivo dopo un formale ammonimento del questore per episodi di cyberbullismo, e quando il minore commette reati di porto abusivo di coltello.

L’importo della sanzione è stabilito in funzione della gravità e della reiterazione della condotta. La norma mira a rafforzare la leva preventiva coinvolgendo direttamente le famiglie, chiamate a rispondere economicamente delle azioni dei figli che incidono sulla sicurezza dentro e fuori l’ambiente scolastico. La stretta è concepita come strumento di responsabilizzazione, affiancando la funzione educativa a quella sanzionatoria e intervenendo prima che le condotte possano degenerare in reati più gravi.

L’ammonimento del questore per i 12-14enni

Il decreto amplia le ipotesi di ammonimento del questore per minori tra 12 e 14 anni, abbassando la soglia d’intervento preventivo. La misura si applica a una serie di condotte che vanno dall’uccisione e maltrattamento di animali alla violazione di domicilio, dal furto e danneggiamento fino a lesioni personali, rissa, violenza privata e minaccia.

L’elemento di novità principale riguarda la rimozione del requisito dell’uso di armi come condizione necessaria per l’ammonimento, ampliando così il perimetro delle situazioni in cui l’autorità può intervenire in via preventiva. L’ammonimento si configura come strumento anticipatorio rispetto alle sanzioni, con l’obiettivo di segnalare formalmente al minore e alla famiglia la gravità della condotta prima che si verifichi una recidiva o un’escalation.

L’arresto in flagranza e la tutela del personale scolastico

Il decreto introduce l’arresto obbligatorio in flagranza per chi commette reati contro il personale scolastico, configurando una risposta immediata alle aggressioni fisiche. La misura si applica nel momento stesso in cui viene accertato il fatto, senza possibilità di valutazioni discrezionali da parte delle forze dell’ordine.

L’obiettivo è garantire protezione concreta a dirigenti, docenti, educatori e a tutto il personale amministrativo, tecnico e ausiliario che opera nelle scuole. Il provvedimento estende lo stesso principio anche alle aggressioni contro controllori di autobus e metro, riconoscendo la necessità di tutelare tutte le figure impegnate in servizi pubblici a contatto con l’utenza.

L’arresto in flagranza rappresenta uno strumento di deterrenza immediata, pensato per intervenire sul momento critico e segnalare la gravità di condotte violente in contesti educativi e di trasporto pubblico.

Il porto di coltelli: definizioni e controlli

Il decreto specifica con chiarezza quali strumenti sono vietati: costituisce reato portare fuori casa coltelli a serramanico con lama da 5 centimetri, anche a scatto, modelli “a farfalla” e strumenti camuffati o occultati. La norma mira a prevenire episodi violenti attraverso il divieto di oggetti pericolosi in contesti non giustificati.

La scuola può richiedere controlli con metal detector, da eseguire fuori dall’edificio scolastico. Questo strumento operativo consente verifiche mirate, rafforzando la sicurezza senza ricorrere a perquisizioni invasive. La misura si inserisce in un quadro di prevenzione strutturato, collegando divieti normativi e controlli sul campo per garantire ambienti protetti e ridurre il rischio di aggressioni.

Il sequestro preventivo dei contenuti online

Il decreto introduce la possibilità di sequestro preventivo esteso ai contenuti del profilo personale sui social e ai relativi dati degli utenti coinvolti. La misura si attiva attraverso un ordine di rimozione o di inabilitazione dell’accesso al profilo, rivolto direttamente ai prestatori di servizi di hosting, ai fornitori di piattaforme online o di motori di ricerca.

L’obiettivo è garantire una risposta tempestiva a condotte digitali lesive, come il cyberbullismo, consentendo l’immediata eliminazione di contenuti illeciti prima che possano arrecare ulteriore danno.