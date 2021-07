A Ferragosto 2021 manca meno di un mese: state già pensando a cosa fare il 15 agosto? Su qualunque programma ricada la vostra scelta, frasi e immagini di auguri per un buon Ferragosto potrebbero tornarvi utili se siete soliti inviare pensieri ad amici e parenti in ogni occasione. Sotto abbiamo raccolto frasi per Ferragosto divertenti e formali, celebri e religiose per accontentare tutte le esigenze.

Auguri di Buon Ferragosto: le frasi e le immagini da inviare

Sarete in vacanza oppure state organizzando una giornata al mare, una grigliata, una gita fuoriporta o una gara di gavettoni? Qualsiasi sia la vostra scelta per trascorrere Ferragosto 2021, forse vi farebbe piacere inviare ai vostri amici o familiari lontani un messaggio di auguri simpatico o un’immagine carina. In cerca di idee per frasi e immagini di Buon Ferragosto? Prendete spunto dalla nostra raccolta e buon divertimento

Buon Ferragosto 2020: le frasi di auguri più carine

Ecco alcune frasi d’auguri simpatiche e carine da poter utilizzare per augurare Buon Ferragosto:

Sono i colori del mondo a rendere i viaggi indimenticabili. Buon Ferragosto!

Auguri per un Ferragosto pieno di sogni e di stelle cadenti!

Ferragosto in compagnia, vedrai che ti passa la malinconia.

Un caro saluto e auguri di buon Ferragosto, con la speranza che le ferie durino il più a lungo possibile.

Il Ferragosto… che sia a mare o in montagna, che importa! Basta condividerlo con chi vuoi bene.

Che i colori dei cielo e la magia delle vacanze vi portino felicità e tante ore liete. Auguri di Buon Ferragosto!

Non servono grandi cose per fare grande un giorno. Buon Ferragosto!

Per chi è in vacanza o è rimasto a casa, per chi è solo o in compagnia, per chi si annoia o si diverte, per chi lavora o si riposa… auguri di buon Ferragosto.

Frasi divertenti per gli auguri di Ferragosto

Prova costume fallita: non pensiamoci, godiamoci il Ferragosto e da domani tutti a dieta!

La vita è come una grigliata di Ferragosto: c’è sempre una persona che suda tutto il giorno perché gli altri stiano seduti a mangiare e divertirsi! Auguri!

L’augurio che posso farti per questo giorno? Che le vacanze estive durino il più a lungo possibile! Buon Ferragosto!

Inutile pensare alla dieta il 15 agosto, tra barbecue e angurie: la prova costume è passata e non l’hai superata! Sei rimandata al prossimo anno, per il momento tanti auguri di Buon Ferragosto!

Ama il prossimo tuo. A Ferragosto. Su un autobus pieno di gente. Senza aria condizionata. Prova! (Enrico Vaime)

Dopo la domanda per eccellenza, “cosa fai a Capodanno”, arriva la sua versione estiva: “cosa fai a Ferragosto”? Auguri!

Frasi per Ferragosto religiose

L’Assunzione di Maria in Cielo ci ricorda quanto sia importante migliorare noi stessi in questa vita, per poter esserle accanto alla fine dei tempi nella luce di Dio. Ti auguro oggi di essere sempre una persona che opera nel bene, con gioia e positività.

Maria sia tutta la ragione della tua esistenza e ti guidi a porto sicuro della eterna salute. Essa ti sia di dolce modello ed ispiratrice nella virtù della santa umiltà. (Padre Pio)

Non si può essere cristiani se non si è mariani. (San Paolo VI)

È quasi impossibile andare a Gesù se non ci si va per mezzo di Maria. (San Giovanni Bosco)

A Gesù si va e si “ritorna” sempre per Maria.

Che la luce splendente della Madonna Assunta in Cielo possa guidare sempre i tuoi passi, anche nei momenti più bui: auguri.

Tanti auguri per la giornata dell’Assunzione di Maria, che grazie alla sua Immacolata concezione e al suo sacrificio ha portato Gesù Cristo tra gli uomini, liberandoli dal peccato e promettendo la vita eterna.

Ferragosto: citazioni e auguri letterari

Cercate una frase meno scontata e la persona a cui la volete inviare ama le citazioni colte o letterarie? Ecco qualche idea per augurare Buon Ferragosto con classe:

Nella Roma deserta di un Ferragosto qualunque. (Dal film Il sorpasso)

Tutto mi andava male quell’estate e, come venne Ferragosto, mi trovai a Roma senza amici, senza donne, senza parenti, solo. (Alberto Moravia, Scherzi di Ferragosto, 1954)

Eccoci nella pineta, al crocicchio dove sono i limonari, con i gitanti stesi all’ombra dei pini, le radio accese, i cartocci e le bottiglie di Ferragosto. (Alberto Moravia, Scherzi di ferragosto)

che non ha mai veduto il mare: a Ferragosto lo vado a prendere in treno a Ostia lo voglio portare. “Ecco, guarda, gli dirò questo è il mare, pigliane un po’!” Col suo secchiello, fra tanta gente, potrà rubarne poco o niente: ma con gli occhi che sbarrerà il mare intero si prenderà. (Gianni Rodari) L’estate si spara le ultime cartucce con ferragosto, malinconica come una bella donna che sfiorisce. L’anno prosegue, abbandonando le spiagge. (Marcello Vitale)

Buon Ferragosto: le immagini d’auguri più belle

Infine, concludiamo con qualche immagine di auguri carina da inviare alle persone a voi care. Buon Ferragosto!

