Celine Dion a Lucca Summer Festival 2023: data

A causa del perdurare dello stato di emergenza in Italia è stato annunciato il primo ospite che sarà protagonista di Lucca Summer Festival nel 2023: stiamo parlando di Celine Dion che per la sua unica data italiana ha scelto proprio la manifestazione che da anni porta migliaia di persone nella città toscana. Inizialmente l’appuntamento era previsto il 25 luglio 2020 alle Mura di Lucca, mentre ora è slittato in avanti di tre anni e per la precisione al 15 luglio 2023! Ecco tutti i dettagli sull’acquisto e sui prezzi dei biglietti.

Celine Dion a Lucca Summer Festival 2023: biglietti

I biglietti per Celine Dion a Lucca Summer Festival sono disponibili in vendita generale online su TicketOne.it e tramite Call Center. Ecco tutti i prezzi (solo la Platea con Visibilità Ridotta è già sold out):

Platea Gold Intero € 253,00

Platea Numerata Intero € 172,50

Tribuna Laterale Numerata Intero € 172,50

2 Platea Numerata Intero € 149,50

2 Platea VISIBILITÀ RIDOTTA Intero € 149,50

Pedana Laterale In Piedi Intero € 98,90

Posto In Piedi Intero € 69,00

The Diamond Vip Package – Platea Gold Intero Pack € 749,00

The Ruby Vip Package – Platea Gold Intero Pack € 549,00

The Emerald Vip Package – Platea Gold Intero Pack € 525,00

The Sapphire Vip Package – Platea Numerata Intero Pack € 399,00

The Opal Vip Package – Platea Numerata Intero Pack € 325,00

VIP LSF Experience Package Intero Pack € 400,00

È consigliato visitare il sito di D’Alessandro e Galli (organizzatore dell’evento) per informazioni su modalità di richiesta biglietti ridotti per bambini e per disabili.

Celine Dion a Lucca Summer Festival 2023: come arrivare

Il concerto di Celine Dion si svolgerà nella magica cornice delle Mura di Lucca: ma come arrivare in maniera semplice in automobile?