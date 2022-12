Concerti Achille Lauro nel 2023: date

Qualche ora fa Achille Lauro ha annunciato degli imperdibili eventi esclusivi a teatro a supporto della release dell’ultimo singolo Che sarà (Elektra Records/Warner Music Italy). L’artista sarà in concerto il 22 gennaio all’Auditorium Parco della Musica di Roma – Sala Santa Cecilia e poi ancora il 24 gennaio 2023 al Teatro degli Arcimboldi di Milano. A 24 ore dall’annuncio gli appuntamenti sono raddoppiati: quindi sarà anche il 26 gennaio nella Città Eterna ed il 25 gennaio nel capoluogo lombardo. Nel frattempo è disponibile su Youtube il video ufficiale del nuovo brano, girato per intero nella Capitale tra l’Ara Pacis e le iconiche vie del centro storico. Il cantante porta con sé il suo pubblico alla scoperta di un posto maestoso e classico.

Concerti Achille Lauro nel 2023: biglietti

I biglietti per i concerti sono già disponibili su Ticketone e Ticketmaster e nei punti vendita autorizzati. Per ulteriori informazioni basta consultare il sito di Friends & Partners. Ecco i prezzi per le date romane:

Platea I Settore: 79 euro

Platea II Settore: 69 euro

Prima Galleria I Settore Numerato: 69 euro

Prima Galleria I Settore Balaustra Visibilità Ridotta: 69 euro

Prima Galleria II Settore Numerato: 59 euro

Prima Galleria II Settore Balaustra Visibilità Ridotta: 59 euro

Seconda Galleria: 49 euro

Seconda Galleria Balaustra Visibilità Ridotta: 49 euro

Galleria Laterale 7: 39 euro

Galleria Laterale 7 Balaustra Visibilità Ridotta: 39 euro

Ecco i prezzi per le date milanesi:

Platea Bassa: 79 euro

Platea Alta: 69 euro

I Galleria: 59 euro

II Galleria: 49 euro

II Galleria Visibilità Limitata: 39 euro

Achille Lauro porterà sul palco tutta la musica prodotta negli anni, dai primissimi album a oggi.

Concerti Achille Lauro nel 2023: come arrivare

L’Auditorium Parco della Musica (Viale Pietro de Coubertin 30) è a 1,5 km dal centro di Roma (piazza di Spagna) ed è raggiungibile con i seguenti mezzi pubblici.

Autobus 910 Capolinea Termini/Piazza Mancini 53 Capolinea Piazza Mancini/Largo Chigi 982 Capolinea V.le XVII Olimpiade/Stazione Quattro Venti 168 Capolinea L.go Maresciallo Diaz/Stazione Tiburtina

Tram 2 Capolinea P.le Flaminio/Piazza Mancini

Metropolitana Metro A fermata Flaminio poi tram 2 oppure Ferrovia Roma-Nord, fermata piazza Euclide

Il Teatro degli Arcimboldi (Viale dell’Innovazione 20) è vicino a numerose stazioni della metropolitana, del passante ferroviario e delle linee di tram e autobus.