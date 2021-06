Concerti Aka 7even 2022: date, biglietti e come arrivare

Concerti Aka 7even 2022: date

Aka 7even, nome d’arte di Luca Marzano, finalista della ventesima edizione di Amici, ha già annunciato i concerti dal vivo previsti per gennaio 2022 e prodotti da Vivo Concerti. Un successo inarrestabile, consolidato dall’annuncio del sold out della prima data alla Casa della Musica nella sua Napoli (prevista per il 23 gennaio 2022) e di una seconda data il 24 gennaio 2022. Le altre date già svelate sono quella di Milano (Fabrique) il 26 gennaio 2022 e a Roma (Atlantico) il 30 gennaio 2022.

Domenica 23 gennaio 2022 – Napoli, Casa della Musica SOLD OUT!

Lunedì 24 gennaio 2022 – Napoli, Casa della Musica NUOVA DATA!

Mercoledì 26 gennaio 2022 – Milano, Fabrique

Domenica 30 gennaio 2022 Roma, Atlantico

Concerti Aka 7even 2022: biglietti

I biglietti per la nuova data napoletana, oltre a quelle già annunciate in precedenza che sono già acquistabili, sono disponibili su vivoconcerti.com da martedì 15 giugno e presso tutte le rivendite autorizzate dalle 11:00 di domenica 20 giugno 2021.

Concerti Aka 7even 2022: come arrivare

Il Fabrique, storico locale nel capoluogo lombardo, si trova a Via Fantoli 9 ed è facilmente raggiungibile sia con mezzi pubblici che privati:

In metro basta scendere alla fermata “Rogoredo Fs.”, prendere la Linea 88 per 11 fermate e scender in “Via Fantoli / Via Mecenate”;

In treno la stazione ferroviaria più vicina è “Milano Rogoredo” e poi basta seguire le indicazioni per gli autobus;

In auto l’uscita è Mecenate/Gamm – tangeziale Est.

L’Atlantico si trova nella zona Eur di Roma, nello specifico a Viale dell’Oceano Atlantico 271 D:

In auto l’uscita è Cristoforo Colombo (come Palalottomatica)

Con i mezzi pubblici: fermata Eur Fermi della metro B poi o il 706 (da Viale America in direzione Rotellini per dieci fermate) o 705 (a Eur Fermi in direzione Piermarini per sei fermate)

La Casa della Musica si trova in Via Barbagallo, 115: