Concerti Coez 2022: date, biglietti e scaletta

Concerti Coez 2022: date

“Prima di partire con un vero tour penso proprio che mi farò un giretto in tutti i clubbini dove sono stato a suonare prima di affermarmi”, ha detto Coez sui suoi canali social nei giorni scorsi. Dopo essere tornato con “Come nelle canzoni” (Carosello Records), il cantautore ufficializza il suo ritorno dal vivo con una serie di live nei piccoli club di tutta Italia su cui ha passato i primissimi anni di gavetta agli esordi della sua carriera. Il tour, prodotto da Vivo Concerti, comincerà il 31 gennaio da Torino e continuerà a Milano, Brescia, Treviso, Parma, Livorno, Firenze, Ravenna, Modugno (BA), Maglie (LE), Napoli per poi finire il 22 febbraio nella città natale del cantautore, Roma.

Concerti Coez 2022: biglietti

I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 10:00 di venerdì 12 novembre 2021 su www.vivoconcerti.com e dalle ore 10:00 di mercoledì 17 novembre 2021 in tutte le rivendite autorizzate. Ecco tutti i prezzi:

TORINO @Hiroshima Mon Amour

Lunedì 31 gennaio 2022

Orari

Apertura Porte – Ore 19:00

Show – Ore 21:00

Prezzi

Posto Unico in piedi: € 35,00 + € 5,25 diritti di prevendita

MILANO @Magazzini Generali

Mercoledì 2 febbraio 2022

Orari

Apertura Porte – Ore 19:00

Show – Ore 21:00

Prezzi

Posto Unico in piedi: € 35,00 + € 5,25 diritti di prevendita

BRESCIA @LattePiù

Venerdì 4 febbraio 2022

Orari

Apertura Porte – Ore 19:00

Show – Ore 21:00

Prezzi

Posto Unico in piedi: € 35,00 + € 5,25 diritti di prevendita

RONCADE (TV) @New Age

Domenica 6 febbraio 2022

Orari

Apertura Porte – Ore 19:00

Show – Ore 21:00

Prezzi

Posto Unico in piedi: € 35,00 + € 5,25 diritti di prevendita

PARMA @Campus Music Industry

Mercoledì 9 febbraio 2022

Orari

Apertura Porte – Ore 19:00

Show – Ore 21:00

Prezzi

Posto Unico in piedi: € 35,00 + € 5,25 diritti di prevendita

LIVORNO @The Cage

Venerdì 11 febbraio 2022

Orari

Apertura Porte – Ore 19:00

Show – Ore 21:00

Prezzi

Posto Unico in piedi: € 35,00 + € 5,25 diritti di prevendita

FIRENZE @Viper

Sabato 12 febbraio 2022

Orari

Apertura Porte – Ore 19:00

Show – Ore 21:00

Prezzi

Posto Unico in piedi: € 35,00 + € 5,25 diritti di prevendita

RAVENNA @Bronson Club

Lunedì 14 febbraio 2022

Orari

Apertura Porte – Ore 19:00

Show – Ore 21:00

Prezzi

Posto Unico in piedi: € 35,00 + € 5,25 diritti di prevendita

MODUGNO (BA) @Demodè

Giovedì 17 febbraio 2022

Orari

Apertura Porte – Ore 19:00

Show – Ore 21:00

Prezzi

Posto Unico in piedi: € 35,00 + € 5,25 diritti di prevendita

MAGLIE (LE) @Industrie Musicali

Venerdì 18 febbraio 2022

Orari

Apertura Porte – Ore 19:00

Show – Ore 21:00

Prezzi

Posto Unico in piedi: € 35,00 + € 5,25 diritti di prevendita

NAPOLI @Duel Beat

Domenica 20 Febbraio 2022

Orari

Apertura Porte – Ore 19:00

Show – Ore 21:00

Prezzi

Posto Unico in piedi: € 35,00 + € 5,25 diritti di prevendita

ROMA @Planet Roma

Martedi 22 Febbraio 2022

Orari

Apertura Porte – Ore 19:00

Show – Ore 21:00

Prezzi

Posto Unico in piedi: € 35,00 + € 5,25 diritti di prevendita

Concerti Coez 2022: scaletta

Questi appuntamenti dal vivo saranno la possibilità reale per tornare a cantare sotto un palco dopo oltre due anni i brani dell’artista tratti da “È sempre bello” e “Faccio un casino”, oltre che le nuove canzoni come “Wu-Tang”, “Flow Easy” e “Come nelle canzoni”.