Concerti Cure nel 2022: date, biglietti e come arrivare

Concerti Cure nel 2022: date

Dopo l’unico grande live nel nostro Paese a Firenze Rocks nel 2019, il gruppo leggendario The Cure scalda i motori per un tour il prossimo anno che arriverà anche in Italia (con appuntamenti a Bologna, Firenze, Padova e Milano) per dare spettacolo. Una sonorità che non finisce mai di affascinare e un modo di esibirsi che non lascia spazio a momenti di scarsa intensità. Ecco le date:

31/10/2022, Unipol Arena, Bologna

01/11/2022, Mandela Forum, Firenze

03/11/2022, Kioene Arena, Padova

04/11/2022, Mediolanum Forum, Assago

Concerti Cure nel 2022: biglietti

I biglietti sono già disponibili e qui di seguito vi forniamo tutti i prezzi:

Lunedì 31 Ottobre 2022

Casalecchio di Reno (BO), Unipol Arena

Inizio concerti h. 19:00

Biglietti

Parterre posto unico in piedi: € 55,00 + prev.

Tribuna Est / Ovest parterre: € 75,00 + prev.

1° Anello Est / Ovest Best Seats: € 75,00 + prev.

1° Anello Est / Ovest: € 65,00 + prev.

Gradinata Frontale: € 65,00 + prev.

2° Anello Est / Ovest: € 55,00 + prev.

Martedì 1° Novembre 2022

Firenze, Mandela Forum

Inizio concerti h. 19:00

Biglietti

Parterre posto unico in piedi: € 55,00 + prev.

1° Settore: € 75,00 + prev.

2° Settore: € 65,00 + prev.

3° Settore: € 55,00 + prev.

4° Settore: € 45,00 + prev.

Giovedì 3 Novembre 2022

Padova, Kioene Arena

Inizio concerti h. 19:00

Biglietti

Parterre posto unico in piedi: € 55,00 + prev.

Tribuna Gold: € 75,00 + prev.

Tribuna Numerata: € 65,00 + prev.

Venerdì 4 Novembre 2022

Assago (MI), Mediolanum Forum

Inizio concerti h. 19:00

Biglietti

Parterre posto unico in piedi: € 55,00 + prev.

Parterre Tribuna A: € 85,00 + prev.

Tribuna Parterre: € 75,00 + prev.

1° Anello: € 65,00 + prev.

2° Anello: € 55,00 + prev.

Concerti Cure nel 2022: come arrivare

Non sapete come arrivare in questi luoghi? Ecco come raggiungere l’Unipol Arena a Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna:

in autobus: da Bologna – linee autobus exrtaurbane numero 83, 94, 671; da Casalecchio di Reno – linea 85;

in treno: Stazione Centrale di Bologna tramite la Linea Ferroviaria Suburbana (Bologna – Vignola) – Fermata Palasport – Futurshow Station;

in aereo: 8,8 km dall’aeroporto G. Marconi di Bologna.

Il Mandela Forum si trova vicino la stazione ferroviaria di Campo di Marte: l’ingresso spettatori è in Piazza Enrico Berlinguer, mentre l’ingresso di servizio è in viale Malta n.6:

In autobus: Linee 10, 17, 20

La Kioene Arena si trova a Via San Marco, 5335129.

IN AUTO Uscita Padova Est dell’autostrada. Imboccare la tangenziale scegliendo la direzione “CASTELFRANCO”, dopo circa 500 m. prendere l’USCITA 18. Al bivio successivo prendere la sinistra, risalire in tangenziale, e poi uscire all’uscita 18 bis.

Uscita Padova Est dell’autostrada. Imboccare la tangenziale scegliendo la direzione “CASTELFRANCO”, dopo circa 500 m. prendere l’USCITA 18. Al bivio successivo prendere la sinistra, risalire in tangenziale, e poi uscire all’uscita 18 bis. IN AEREO L’aeroporto più vicino è il “Marco Polo” di Venezia

L’aeroporto più vicino è il “Marco Polo” di Venezia IN TRENO Stazione di Padova (fermata unica). LINEA 10, direzione Ponte di Brenta.

Mediolanum Forum di Assago a Milano è un luogo polifunzionale che si trova all’interno del comune di Assago in via Giuseppe di Vittorio 6, a soli 3 km di distanza dal capoluogo lombardo. È facilmente raggiungibile sia con l’auto che con i mezzi pubblici. Ecco come arrivare in poco tempo: