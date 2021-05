Concerti Hans Zimmer in Italia: date, biglietti e come arrivare

Concerti Hans Zimmer in Italia: date

È stato in concerto al Mediolanum Forum di Assago per il 6 novembre 2019: stiamo parlando di Hans Zimmer che nel 2019 aveva annunciato una serie di live nel 2021. Le date previste in Italia erano il 17 marzo all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, il 18 marzo sempre al Mediolanum Forum di Assago a Milano. I concerti sono stati posticipati a causa della pandemia da Covid-19: rispettivamente le date andranno in scena il 30 marzo 2022 nel capoluogo lombardo e il 31 marzo 2022 a Casalecchio di Reno. Ecco tutti i dettagli!

Concerti Hans Zimmer in Italia: biglietti

I biglietti delle due date di Hans Zimmer in Italia sono acquistabili su TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati. Ecco i prezzi per i biglietti di Casalecchio di Reno:

Poltronissima Gold Numerata Intero € 172,50

Poltronissima Numerata Intero € 161,00

Tribuna Telescopica I Settore Intero € 138,00

Poltrona Numerata Intero € 115,00

Tribuna Telescopica II Settore Intero € 115,00

I Anello Est-Ovest Intero € 103,50

II Anello Est-Ovest Intero € 92,00

Gradinata Frontale Intero € 57,50

Vip Golden Circle – Poltronissima Gold Intero Pack € 322,50

Vip Silver Circle – Poltronissima Intero Pack € 261,00

Soundcheck Vip – Poltronissima Gold Intero SoundCheck € 272,53

Soundcheck Vip – Poltronissima Intero SoundCheck € 261,06

Ecco i prezzi per i biglietti di Milano:

Poltronissima Gold Numerata Intero € 184,00

Poltronissima Numerata Intero € 163,30

Poltrona Numerata Intero € 132,25

Tribuna Parterre Numerata Intero € 103,50

I Anello Tribuna Gold Numerata Intero € 97,75

I Anello Numerato Intero € 92,00

II Anello Centrale Numerato Intero € 86,25

II Anello Numerato Intero € 79,35

Vip Golden Circle – Poltronissima Gold Intero Pack € 334,00

Vip Silver Circle – Poltronissima Intero Pack € 263,30

Soundcheck Vip – Poltronissima Gold Intero SoundCheck € 284,03

Soundcheck Vip – Poltronissima Intero SoundCheck € 263,36

Concerti Hans Zimmer in Italia: come arrivare

Il Mediolanum Forum di Assago a Milano è un luogo polifunzionale che si trova all’interno del comune di Assago in via Giuseppe di Vittorio 6, a soli 3 km di distanza dal capoluogo lombardo. Ecco come raggiungerlo:

in auto : incrocio tra il tratto iniziale della A7 Milano-Genova e la Tangenziale Ovest di Milano, l’uscita è Assago-Milanofiori;

: incrocio tra il tratto iniziale della A7 Milano-Genova e la Tangenziale Ovest di Milano, l’uscita è Assago-Milanofiori; in treno : tutti i treni diretti a Milano Porta Genova, Milano Cadorna e Milano Centrale sono collegati al Forum con la linea verde della metropolitana;

: tutti i treni diretti a Milano Porta Genova, Milano Cadorna e Milano Centrale sono collegati al Forum con la linea verde della metropolitana; in metropolitana: linea verde M2 della metropolitana, fermata Assago – Milanofiori Forum.

Ecco invece come arrivare all’Unipol Arena a Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna: