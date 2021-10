Concerti James Blunt in Italia nel 2022: date

Tutti i fan di James Blunt avevano segnato ben tre date sul calendario del 2020: il 25 marzo al Mediolanum Forum di Assago a Milano, il 27 alla Kioene Arena di Padova e il 28 al Palazzo dello Sport a Roma (ex PalaLottomatica). In queste tre città doveva fare tappa il tour dell’artista iniziato il 14 febbraio a Birmingham e che sarebbe dovuto finire alla magica Royal Albert Hall di Londra. Le date italiane sono state rimandate a causa della pandemia da Covid-19 a ottobre 2020, tuttavia non sono comunque potute andare in scena, per questo è slittato tutto a ottobre 2021:

10 ottobre 2021 – Padova (Kioene Arena)

11 ottobre 2021 – Milano (Mediolanum Forum)

A causa del perdurare dello stato d’emergenza il tour di James Blunt è stato riprogrammato ancora una volta:

25 marzo 2020 Milano, Mediolanum Forum – Posticipato al 3 ottobre 2020 – Posticipato al 23 marzo 2021 – Posticipato al 11 ottobre 2021 – NUOVA DATA: 21 marzo 2022

Posticipato al 11 ottobre 2021 18 luglio 2020 Gardone Riviera (BS), Tener-a-mente a – Posticipato al 27 giugno 2021 – NUOVA DATA: 27 giugno 2022*

27 marzo 2020 Padova, Kioene Arena – Posticipato al 2 ottobre 2020 – Posticipato al 24 marzo 2021 – Posticipato al 10 ottobre 2021 – NUOVA DATA: 22 marzo 2022

Posticipato al 10 ottobre 2021 27 luglio 2020 Pula, Forte Arena – Posticipato al 7 agosto 2021 – Posticipato a data da destinarsi nel 2022

La data di Roma è stata annullata.

Concerti James Blunt in Italia nel 2022: biglietti

I biglietti per le due date del tour italiano di James Blunt sono disponibili per la vendita generale dal 6 settembre 2019 sempre su Ticketmaster e anche su TicketOne e nelle rivendite autorizzate. Ecco i prezzi:

Milano

1 Sett Numerato € 79,30

2 Sett Numerato € 67,10

3 Sett Numerato € 54,90

4 Sett Numerato € 48,80

Padova

Platea Numerata € 73,83

Tribuna Gold Gialla € 61,52

Tribuna Numerata Blu € 49,22

Tribuna Numerata Rossa € 49,22

Tribuna Vis Laterale Limitata Blu € 36,92

Concerti James Blunt in Italia nel 2022: scaletta

Poco dopo la notizia della pubblicazione del suo sesto lavoro discografico in studio dal titolo “Once Upon a Mind” il 25 ottobre 2019 su etichetta Atlantic Recods, è arrivato anche il primo singolo apripista “Cold“. “Credo che sia l’album più onesto che abbia mai scritto – ha dichiarato – Back To Bedlam è abbastanza simile. Ho passato molto tempo a scrivere canzoni su ciò che vivevo in quel momento e quei brani hanno composto il mio album di debutto. Anche in questo, ogni canzone rappresenta qualcosa che ho vissuto o che sto ancora vivendo. È un album molto personale e sono orgoglioso di condividerlo con tutti”. Durante i concerti verranno proposti i brani del nuovo disco insieme ai suoi più grandi successi.

PH. Ufficio Stampa