Concerti La Rappresentante di Lista nel 2021: l’annuncio

La Rappresentante di Lista torna finalmente dal vivo. Dopo l’avventura al Festival di Sanremo 2021 con il brano ormai tormentone “Amare“, già certificato Disco d’Oro e per mesi ai primi posti delle classifiche radio, il viaggio del quarto disco My Mamma continua sui palchi del Bel Paese. Uno dei gruppi più premiati, grazie alla serie di concerti di Go Go Diva, si riprende le scene della musica con uno show inedito. Nuovi paesaggi, nuove canzoni, nuovi racconti: “urlare dopo avere pianto” è la frase simbolo di “Amare” che si trasforma – in vista del ritorno dal vivo – claim di un’urgenza voluta e necessaria. Quella del live è per la band la dimensione più naturale, forse l’unica davvero possibile.

Concerti La Rappresentante di Lista nel 2021: date

LRDL – MY MAMMA TOUR estate 2021 sarà a Verona (26 giugno, Teatro Romano, Rassegna Rumors, Illazioni Vocali), Ferrara (2 luglio, Ferrara Sotto le Stelle), Gardone Riviera (9 luglio, Anfiteatro del Vittoriale), Milano (14 luglio, Carroponte), Torino (15 luglio, Flowers Festival), Grottaglie (13 agosto, Cinzella Festival), Livorno (2 settembre, Terrazza Mascagni), Roma (7 settembre, Auditorium Parco della Musica). Presto verranno annunciati altri appuntamenti dal vivo.

26 giugno – VERONA Teatro Romano, Rassegna Rumors, Illazioni Vocali

02 luglio – FERRARA Ferrara Sotto le Stelle

09 luglio – GARDONE RIVIERA (BS) Anfiteatro del Vittoriale

14 luglio – MILANO Carroponte

15 luglio – TORINO Flowers Festival

13 agosto – GROTTAGLIE (TA) Cinzella Festival

02 setttembre – LIVORNO Terrazza Mascagni

07 settembre – ROMA Auditorium Parco della Musica

Concerti La Rappresentante di Lista nel 2021: anticipazioni

Per La Rappresentante di Lista sarà l’opportunità di tornare sul palco in full band: la formazione prevede, oltre alla cantante Veronica Lucchesi e al polistrumentista Dario Mangiaracina (piano, chitarra, basso e cori), Marta Cannuscio (flauto, percussioni elettroniche e cori), Enrico Lupi (tastiere e tromba), Erika Lucchesi (sassofono, chitarra elettrica e acustica, percussioni e cori) e Roberto Calabrese (batteria). Sicuramente tra le canzoni presenti in scaletta ci sarà “Amare”, un brano che ha questo titolo perché è un verbo di movimento, energia: “Ci abbiamo lavorato quest’estate isolati in campagna nel convento delle Figlie della Croce di Castelbuono (PA). Grazie all’ospitalità di suor Eugenia e delle sue consorelle, è nata la versione chitarra e voce. A fine 2020 Dardust ha prodotto il brano com’è ora: ritmo serrato, contemporaneo”, ha dichiarato a Tv, Sorrisi e Canzoni il gruppo in occasione della partecipazione alla kermesse canora di Rai 1.

