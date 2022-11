Concerti Maneskin 2023: date

I Maneskin hanno annunciato due nuovi concerti previsti in Italia nel 2023 e che faranno parte del loro tour mondiale. Le date previste sono allo Stadio Olimpico di Roma giovedì 20 luglio 2023 e allo Stadio San Siro di Milano lunedì 24 luglio 2023. Il Loud Kids Tour prenderà il via a Città del Messico il prossimo 26 ottobre – già sold out – e li porterà a suonare in Nord America prima di tornare il nostro Paese il 23 febbraio 2023 e da lì toccare tutta Europa. La serie di appuntamenti dal vivo conta ad oggi, su 57 date in totale, ben 41 tutto esaurito tra cui Londra, Parigi, Los Angeles, entrambe le date di San Francisco ed entrambe quelle di New York.

Concerti Maneskin 2023: biglietti

Non a caso a sole sei ore dall’apertura della vendita dei biglietti delle date italiane, sono stati 75mila i ticket venduti. Ecco i prezzi per la data romana:

Tribuna Monte Mario Gold 92,00 € + Commissioni

Tribuna Monte Mario Categoria 1 86,25 € + Commissioni

Tribuna Monte Mario Categoria 2 80,50 € + Commissioni

Distinti Bassi 74,75 € + Commissioni

Distinti Alti 74,75 € + Commissioni

Curva Sud Bassa 63,25 € + Commissioni

Curva Nord Bassa 63,25 € + Commissioni

Curva Sud Alta 63,25 € + Commissioni

Curva Nord Alta 63,25 € + Commissioni

Curva Sud Visibilità Limitata 46,00 € + Commissioni

Curva Nord Visibilità Limitata 46,00 € + Commissioni

Prato Gold 92,00 € + Commissioni

Prato 69,00 € + Commissioni

Ecco invece i prezzi per il live a Milano:

I Anello Rosso 103,50 € + Commissioni

I Anello Blu 86,25 € + Commissioni

I Anello Verde 86,25 € + Commissioni

II Anello Rosso 80,50 € + Commissioni

II Anello Blu 74,75 € + Commissioni

II Anello Verde 74,75 € + Commissioni

III Anello Rosso 69,00 € + Commissioni

III Anello Blu 63,25 € + Commissioni

III Anello Verde 63,25 € + Commissioni

Prato 69,00 € + Commissioni

Prato Gold 92,00 € + Commissioni

Concerti Maneskin 2023: come arrivare

Non sapete come arrivare a San Siro per il concerto dei Maneskin? Lo stadio è facilmente raggiungibile sia in automobile, grazie alle numerosi indicazioni in tangenziale, sia con i mezzi pubblici:

In metropolitana: Linea rossa MM1 – fermata Lotto; Linea lilla M5 – fermata San Siro Stadio,

Linea rossa MM1 – fermata Lotto; Linea lilla M5 – fermata San Siro Stadio, In autobus: Linea 49 da piazza Tirana (direzione San Siro), fermata di Via Harar; Linea 16 da piazza Fontana (direzione San Siro), fermata al capolinea di Piazzale Axum;

Linea 49 da piazza Tirana (direzione San Siro), fermata di Via Harar; Linea 16 da piazza Fontana (direzione San Siro), fermata al capolinea di Piazzale Axum; In treno: Stazione Centrale – P.ta Garibaldi – Lambrate, poi prendere la linea metropolitana MM2 in direzione Famagosta fino alla fermata CADORNA FN. Proseguire poi con la linea metropolitana M1 (rossa) fino alla fermata Lotto.

Non sapete invece come arrivare all’Olimpico? Con i mezzi pubblici è molto semplice, ma anche con mezzi propri: