Concerti Riki 2021: date

Solo pochi anni fa Riki era nella scuola di Amici di Maria De Filippi e una volta finito il talent show di Canale 5 ha avuto molto successo. L’artista è addirittura arrivato fino a Buenos Aires per partecipare al concerto degli amici e colleghi CNCO di fronte a più di 25mila persone. “È stata un’emozione che non potrò dimenticare mai – ha commentato Riccardo – . Le ragazze sudamericane sono state meravigliose. Sapevano tutte le mie canzoni a memoria, abbiamo cantato insieme, abbiamo respirato musica. Un sogno diventato realtà”. Ma quando tornerà dal vivo in Italia? Al momento queste sono le prime due date confermate:

sabato 3 ottobre alle ore 21.00 al Palazzo dello Sport di ROMA (NUOVA DATA a recupero del 28 febbraio 2020)

(NUOVA DATA a recupero del 28 febbraio 2020) domenica 11 ottobre alle ore 19.00 al Mediolanum Forum di Assago, MILANO (NUOVA DATA a recupero del 22 febbraio 2020)

A causa del perdurare dello stato d’emergenza e alla luce delle ultime disposizioni governative, i live di Riki, inizialmente previsti per il 3 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma e per l’11 al Mediolanum Forum di Assago (MI), sono rinviati a data da destinarsi nel 2021.

Concerti Riki 2021: biglietti

I biglietti per i due concerti di Riki sono disponibili su TicketOne e nelle rivendite autorizzate. Ecco i prezzi per Riki a Milano (il I anello visibilità laterale limitata non è più disponibile):

I Anello Tribuna Gold Numerata – Intero: 58,00 euro

Tribuna Parterre Cat 1 – Intero: 58,00 euro

I Anello Numerato Cat 1 – Intero: 50,00 euro

I Anello Numerato Cat 2 – Intero: 39,00 euro

II Anello Centrale Numerato – Intero: 39,00 euro

Secondo Anello Non Numerato – Intero: 30,00 euro

Parterre in Piedi – Intero: 30,00 euro

Tribuna Parterre Cat 2 – Intero: 55,00 euro

Early Entry – Parterre in Piedi – Pacchetto Promo: 50,00 euro

Ecco i prezzi per Riki a Roma:

Tribuna A Numerata – Intero: 58,00 euro

Tribuna B Numerata – Intero: 55,00 euro

Tribuna B Visibilita’ Limitata – Intero: 55,00 euro

Terzo Anello Numerato – Intero: 39,00 euro

Terzo Anello Laterale Numerato – Intero: 30,00 euro

Tribuna Laterale Visibilita’ Limitata – Intero: 39,00 euro

Tribuna Laterale Scarsa Visibilita’ – Intero: 35,00 euro

Terzo Anello Laterale Visibilita’ Limitata – Intero: 30,00 euro

Terzo Anello Laterale Scarsa Vis.Num – Intero: 30,00 euro

Parterre in Piedi – Intero: 30,00 euro

Tribuna B Laterale Numerata – Intero: 50,00 euro

Early Entry – Parterre in Piedi – Pacchetto Promo: 50,00 euro

Concerti Riki 2021: scaletta

Per Riki sarà un bel ritorno sul palco con le sue più grandi hit “Perdo Le Parole” e “Mania“, passando dal singolo “Dolor De Cabeza” che ha avuto successo anche in Argentina, Perù, Cile, Giappone, Australia, Malesia, Spagna, Francia, Germania, Colombia, Svizzera, Messico, Bolivia, Spagna, Nicaragua e Brasile.