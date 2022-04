Concerti Subsonica 2022: date e biglietti del tour Atmosferico

Concerti Subsonica 2022: date

Attualmente i Subsonica sono in giro per l’Italia con il Microchip Temporale Club Tour che sarebbe dovuto andare in scena due anni fa, ma è stato rimandato a causa della pandemia. Nel corso della giornata del 19 aprile la band ha annunciato le nuove date del tour estivo Atmosferico 2022. La serie di concerti, prodotta da Vertigo, inizierà l’8 luglio da Legnano (MI) al Rugby Sound Festival, poi continuerà il 15 luglio a Padova allo Sherwood Festival, l’11 agosto a Bagheria (PA) al Beat Full, il 13 agosto ad Agrigento all’Ellenic Festival, il 26 agosto ad Alghero (SS) all’Anfiteatro Maria Pia e il 10 settembre a Modena alla Festa dell’Unità. Ma cosa sappiamo dei biglietti?

Concerti Subsonica 2022: biglietti

I biglietti per le date appena annunciate saranno disponibili su Ticketone e nelle prevendite autorizzate da mercoledì 20 aprile alle ore 12:00 e al momento non si conoscono ancora i prezzi dei biglietti. Ecco il calendario con i live confermati:

venerdì 8 luglio 2022 – Rugby Sound Festival, Legnano (MI)

venerdì 15 luglio 2022 – Sherwood Festival, Padova

giovedì 11 agosto 2022 – Beat Full, Bagheria (PA)

sabato 13 agosto 2022 – Ellenic Festival, Agrigento

venerdì 26 agosto 2022 – Anfiteatro Maria Pia, Alghero (SS)

sabato 10 settembre 2022 – Festa Dell’Unità, Modena

Concerti Subsonica 2022: info

Il tour vedrà il gruppo storico piemontese nuovamente impegnato sul palco nei festival all’aperto da Nord a Sud, a 20 anni di distanza dalla pubblicazione di Amorematico, il terzo disco, uscito l’11 gennaio 2002. Non una festa vera e propria, ma l’occasione per rimettere in gioco quella attitudine al groove che, a cominciare dal singolo “Nuvole rapide”, segnò l’evoluzione della band, cambiando radicalmente i loro concerti in una sconfinata pista da ballo. In attesa di scoprire qualcosa di più su questo tour vi ricordiamo che potete ancora vedere i Subsonica dal vivo nei palazzetti. Ecco le date previste nelle prossime settimane:

mercoledì 20 aprile 2022 – Capitol Fiera, Pordenone

giovedì 21 aprile 2022 – Hall, Padova

venerdì 22 aprile 2022 – Vox Club, Nonantola (MO)

sabato 23 aprile 2022 – Vox Club, Nonantola (MO)

giovedì 28 aprile 2022 – Common Ground, Napoli

venerdì 29 aprile 2022 – Afterlife, Perugia

sabato 30 aprile 2022 – Live Club, Trezzo Sull’Adda (MI)

venerdì 6 maggio 2022 – Mamamia, Senigallia (AN)

sabato 7 maggio 2022 – C.S. Rivolta, Marghera (VE)

domenica 8 maggio 2022 – Brixia Forum, Brescia

“Il tour è una macchina complessa e delicata che necessita di regole chiare di programmazione. Cosa che, a dispetto di qualche voce non sufficientemente convalidata, non sta avvenendo. Ennesima dimostrazione di una cronica leggerezza riservata al nostro settore“, aveva dichiarato la band qualche mese fa in occasione del rinvio.