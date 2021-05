Concerti Tommaso Paradiso nel 2022: date

Tommaso Paradiso ha annunciato il suo primo tour da solista dopo l’addio ai Thegiornalisti. La serie di concerti si chiamerà “Sulle nuvole tour” per un totale di dieci appuntamenti dal vivo che l’avrebbero dovuto vedere protagonista, a partire dal 21 ottobre 2020, sui palchi dei principali palazzetti italiani. Il tour, prodotto da Vivo Concerti, è stato rimandato prima al 2021 e poi al 2022. Il live previsto il 18 aprile 2021 a Jesolo è riprogrammato per sabato 26 marzo 2022 al PalaInvent di Jesolo (VE). Il concerto previsto il 22 aprile 2021 a Roma è riprogrammato per giovedì 7 aprile 2022 al Palazzo dello Sport di Roma. L’appuntamento dal vivo previsto il 26 aprile 2021 a Bologna è riprogrammato per domenica 3 aprile 2022 alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO). Il concerto previsto il 28 aprile 2021 a Firenze è riprogrammato per martedì 29 marzo 2022 al Nelson Mandela Forum di Firenze. Il concerto previsto il 30 aprile 2021 a Torino è riprogrammato per domenica 10 aprile 2022 al Pala Alpitour di Torino. Il concerto previsto il 2 maggio 2021 a Napoli è riprogrammato per giovedì 31 marzo 2022 al PalaPartenope di Napoli. Il concerto previsto l’8 maggio 2021 a Reggio Calabria è riprogrammato per sabato 7 maggio 2022 al PalaCalafiore di Reggio Calabria. Il concerto previsto l’11 maggio 2021 a Catania è riprogrammato per martedì 3 maggio 2022 al PalaCatania di Catania. Il concerto previsto il 5 maggio 2021 a Bari è riprogrammato per venerdì 29 aprile 2022 al PalaFlorio di Bari.

Concerti Tommaso Paradiso nel 2022: biglietti

I biglietti sono già disponibili su Ticketone.it e in tutte le rivendite autorizzate Ticketone. Ecco tutti i dettagli sulle date!

Sabato 26 marzo 2022 || Jesolo (VE) @ PalaInvent

Martedì 29 marzo 2022 || Firenze @ Nelson Mandela Forum

Giovedì 31 marzo 2022 || Napoli @ PalaPartenope

Domenica 3 aprile 2022 || Casalecchio di Reno (BO) @ Unipol Arena

Giovedì 7 aprile 2022 || Roma @ Palazzo dello Sport

Domenica 10 aprile 2022 || Torino @ Pala Alpitour

Venerdì 22 aprile 2022 || Assago (MI) @ Mediolanum Forum

Venerdì 29 aprile 2022 || Bari @ PalaFlorio

Martedì 3 maggio 2022 || Catania @ PalaCatania

Sabato 7 maggio 2022 || Reggio Calabria @ PalaCalafiore

Concerti Tommaso Paradiso nel 2022: scaletta

Tommaso Paradiso proporrà uno spettacolo originale con una serie di canzoni inedite, in cui non mancheranno tutti i suoi più grandi successi cantati con i Thegiornalisti, da “Completamente” e “Riccione”, fino a “Questa Nostra Stupida Canzone d’Amore”, “New York” e “Felicità Puttana”, oltre naturalmente al singolo, già certificato disco di platino, “Non avere paura” uscito il 25 settembre (Island Records). Prima di questo tour uscirà anche un progetto discografico da solista? Nel frattempo vi proponiamo la scaletta dell’ultimo live con i Thegiornalisti:

Completamente

L’ultimo giorno della terra

Senza

Love

Il tuo maglione mio

Una casa al mare

Controllo

Sold out

Stanza singola (insieme a Franco126)

Fatto di te

Milano Roma

Luca lo stesso (insieme a Luca Carboni)

Promiscuità

Questa nostra stupida canzone d’amore (insieme a Dardust)

L’ultimo grido della notte / Mare Balotelli

Io non esisto

Proteggi questo tuo ragazzo

Dr. House

Fine dell’estate (insieme a Calcutta)

Tra la strada e le stelle (insieme a Elisa)

Da sola in the night (insieme a Takagi & Ketra e Elisa)

Zero stare sereno

New York (insieme a Dardust)

Riccione

Maradona y Pelé

Felicità puttana

PH. Ufficio Stampa