Concerto Avril Lavigne a Milano: data

Avril Lavigne sarebbe dovuta tornare in Italia con il suo “Head Above Water” World Tour: una serie di live in tutta Europa nel 2020 che sarebbero dovuti partire ufficialmente dall’Italia il 16 marzo a Milano. La tranche europea comprendeva oltre 11 show ad Amsterdam, Parigi, Berlino e Manchester (ultima tappa il 2 aprile). Dopo l’Europa, la cantante, nominata 8 volte ai Grammy Awards, avrebbe proseguito con una nuova serie di spettacoli in Cina, Giappone e nel Sud-Est Asiatico, toccando città come Shanghai, Tokyo e Bangkok. Ecco le date che erano previste:

16 Marzo 2020 Milano, Italia Fabrique

18 Marzo 2020 Bruxells, Belgio Forest National

19 Marzo 2020 Offenbach, Germania Stadthalle Offenbach

20 Marzo 2020 Amsterdam, Paesi Bassi AFAS Live

22 Marzo 2020 Vienna, Austria Gasometer

23 Marzo 2020 Zurigo, Svizzera Volkshaus

26 Marzo 2020 Parigi, Francia L’Olympia

28 Marzo 2020 Berlino, Germania Columbiahalle

29 Marzo 2020 Colonia, Germania Palladium

30 Marzo 2020 Monaco, Germanoa Zenith

1 Aprile 2020 Londra, UK O2 Brixton Academy

2 Aprile 2020 Manchester, UK O2 Apollo

Le nuove date sono quelle del 4 marzo 2022 a Padova, Fiera, e del 6 marzo 2022 a Milano, al Mediolanum Forum di Assago.

Concerto Avril Lavigne a Milano: biglietti

Inizialmente l’appuntamento era previsto al Fabrique, tuttavia i biglietti sono finiti in poco tempo, così Live Nation ha comunicato di aver spostato il live al Lorenzini District per poter mettere in vendita una nuova serie di ticket e di nuovo al Mediolanum Forum di Assago. In Europa per ogni biglietto comprato verranno devoluti 2 euro alla Fondazione di Avril Lavigne che si occupa di supportare e aiutare le persone colpite dalla malattia di Lyme, disabilità e con problemi gravi di salute.

Concerto Avril Lavigne a Milano: come arrivare

Il Mediolanum Forum di Assago a Milano si trova all’interno del comune di Assago in via Giuseppe di Vittorio 6, a soli 3 chilometri di distanza dalla città meneghina. È facilmente raggiungibile sia con l’auto che con i mezzi pubblici. Ecco come arrivare in poco tempo al concerto di Francesco Gabbani: