Concerto Billie Eilish agli I-DAYS 2020: data

Dopo l’ultimo concerto a Milano del 2019 in cui si è rotta un piedi sul palco a pochi minuti dall’inizio, Billie Eilish aveva annunciato il ritorno in Italia e questa volta come headliner di un festival (per la prima volta): la cantante classe 2001 sarebbe dovuto essere nel capoluogo lombardo venerdì 17 luglio 2020 agli I-DAYS al MIND Milano Innovation District – Area Expo. Erano l’unico show previsto nel nostro Paese per la millenial che in meno di due anni ha conquistato tutti. A causa della pandemia da Covid-19 è stato spostato al 2021, mentre il 28 aprile 2021 è stato confermato l’annullamento.

“Siamo spiacenti di comunicare che lo show in Italia di Billie Eilish all’I-Days il 17 luglio 2020 presso il MIND Milano Innovation District (Area Expo) e cancellato per l’emergenza sanitaria dovuta al Covid 19, purtroppo non sarà riprogrammato. Le richieste di rimborso del biglietto e/o del voucher eventualmente ottenuto e non ancora utilizzato dovranno essere presentate, a partire dal 28 aprile ed entro e non oltre il 20 luglio 2021, al sistema di biglietteria presso il quale si è effettuato l’acquisto (Ticketmaster, Ticketone), seguendo le modalità riportate sui rispettivi siti internet”, riporta una nota di Live Nation.

Concerto Billie Eilish agli I-DAYS 2020: biglietti

I biglietti per il concerto di Billie Eilish agli I-DAYS a Milano erano disponibili su TicketOne e nelle rivendite autorizzate. Ecco i prezzi:

PIT Intero 86,25 euro

Posto Unico Intero 57,50 euro

Vip Pack Early Entry Intero Pack 186,25 euro

Vip Pack Super PIT Intero Pack 351,25 euro

Vip Pack Terrazza Intero Pack 436,25 euro

Il Pacchetto Vip Pack Early Entry ha al suo interno:

1 biglietto PIT

Ingresso anticipato (15 minuti prima dell’apertura porte al pubblico)

1 free drink

Pass ricordo laminato

Il Pacchetto Vip Pack Super PIT include:

Parcheggio

Buono da 30 euro da spendere nei punti merchandising ufficiali della manifestazione

Aperitivo rinforzato (apertura ore 18.00)

Pass ricordo laminato

Bagno riservato

Servizio concierge

1 biglietto con PIT riservato in un’area esclusiva vicino al palco (super PIT)

Il Vip Pack Terrazza include: