Concerto Blink 182 a Bologna: data

Nel 2023 i Blink 182 saranno in tour in tutto il mondo, compresa una unica data in Italia, venerdì 6 ottobre all’Unipol Arena di Bologna. Ad aprire il live The Story So Far, gruppo pop punk statunitense. Ricordiamo che lo scorso 14 ottobre è stato pubblica in digitale ed entrerà in rotazione radiofonica da venerdì 21 ottobre “Edging”, il nuovo singolo del gruppo californiano tra i più amati della scena pop punk che torna, dopo quasi un decennio, nella formazione originale composta da Tom DeLonge, Mark Hoppus e Travis Barker. Questo brano anticipa l’uscita del nuovo disco ed ovviamente il tour. La serie di appuntamenti dal vivo andrà in scena tra il 2023 e l’inizio del 2024, a cominciare dai primi live in America Latina a marzo. A seguire la band arriverà in Nord America a maggio, a settembre del 2023 nel Regno Unito e in Europa e, infine, in Australia e Nuova Zelanda a inizio 2024. Ma quali info abbiamo sulla tappa italiana?

Concerto Blink 182 a Bologna: biglietti

I biglietti per il concerto dei Blink 182 a Bologna nel 2023 sono già disponibili su Ticketmaster ai seguenti prezzi:

PIT: 85 € + diritto di prevendita

Parterre: 60 € + diritto di prevendita

Primo Settore Premium: 65€ + diritto di prevendita

Primo Settore Ovest/Est: 60€ + diritto di prevendita

Secondo Settore Premium: 60€ + diritto di prevendita

Secondo Settore Ovest/Est: 55€ + diritto di prevendita

Tribuna Sud: 50€ + diritto di prevendita

Oltre ai biglietti di Pit e Posto Unico ci sono a disposizione anche i seguenti Vip Pack in versione limitata:

GA Pit Early Entry Package: 202,75€

Un biglietto di PIT posto in piedi

Ingresso anticipato con priorità nel PIT

Pass Laminato ricordo

Regalo dei blink-182 esclusivo

Check-in e personale dedicato sul luogo dell’evento

Gold Premium Ticket Package: 174,00€

Un biglietto nei posti migliori numerati

Pass Laminato ricordo Regalo dei blink-182 esclusivo

Check-in e personale dedicato sul luogo dell’evento

Silver Ticket Package: 148,25€

Un biglietto numerato

Pass Laminato ricordo

Regalo dei blink-182 esclusivo

Check-in e personale dedicato sul luogo dell’evento

Subito sui social alcuni fan hanno manifestato il malcontento, in quanto alcuni ticket sono finiti in maniera rapida, esattamente come accaduto qualche settimana fa per i Coldplay.

Concerto Blink 182 a Bologna: come arrivare

Ecco come raggiungere l’Unipol Arena a Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna per il concerto dei Blink 182: