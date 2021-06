Concerto Diodato all’Arena di Verona: data

Dopo il successo dei concerti estivi dello scorso anno, Diodato è pronto a rincontrare i suoi fan in occasione di una serie di appuntamenti dal vivo che inizieranno il 15 luglio dal Pistoia Blues Festival e finiranno il 19 settembre, dove per la prima volta il cantautore si esibirà dal vivo all’Arena Di Verona, tempio della musica nel mondo, dove però ha già performato per l’esibizione di ESC 2020. La band che accompagnerà l’artista sul palco sarà composta da Rodrigo D’Erasmo al violino, Greta Zuccoli alla voce, Andrea Bianchi alle chitarre, Alessandro Commisso alla batteria, Gabriele Lazzarotti al basso, Lorenzo Di Blasi alle tastiere, Beppe Scardino al sax baritono e fiati e Stefano “Piri” Colosimo alla tromba e ottoni.

Le prevendite dei biglietti delle date estive, prodotte e organizzate da OTR Live, sono e disponibili su TicketOne. Ecco tutte le altre date: 15 luglio – Pistoia Blues, Pistoia, 17 luglio – Cavea Auditorium Parco della Musica, Roma, 31 luglio – Notte Rosa, Rimini, 2 agosto – Teatro Sferisterio, Macerata, 3 agosto – Piazzale del Munda, L’Aquila, 6 agosto – Teatro Antico di Taormina, 8 agosto – Locus Festival di Fasano (BR), 14 agosto – Parco dei Suoni a Riola Sardo (OR).

