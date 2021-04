Concerto Green Day a Milano nel 2022: data

Nel 2019 i Green Day avevano annunciato un concerto in Italia previsto per il 2020 a Milano, per la precisione all’Ippodromo SNAI San Siro il 10 giugno. The Hella Mega Tour avrebbe dovuto prendere il via ufficialmente il 13 giugno 2020 a Parigi e avrebbe dovuto toccare svariate città in tutta Europa, in Gran Bretagna, Nord America e anche in Asia. Successivamente è stato annunciato un secondo concerto italiano e per la precisione a Firenze, tuttavia i due appuntamenti dal vivo, originariamente previsti il 10 giugno 2020 al Milano Summer Festival (Ippodromo SNAI San Siro) e l’11 giugno 2020 a Firenze Rocks (Visarno Arena), sono stati riprogrammati al 16 giugno 2021 e 17 giugno 2021 a causa della pandemia da Covid-19 e ancora una volta sono stati posticipati nelle seguenti date (l’annuncio ufficiale è arrivato il 28 aprile 2021):

15 giugno 2022 – Milano Summer Festival – Ippodromo SNAI San Siro

16 giugno 2022 – Firenze Rocks – Visarno Arena

Concerto Green Day a Milano nel 2022: biglietti

I biglietti sono disponibili su TicketOne e nelle rivendite autorizzate (il Golden Circle ha raggiunto il sold out già poche ore dopo la pubblicazione dei ticket). Ecco i prezzi:

Posto Unico Intero € 63,25

Vip Package Golden Circle Intero Pack € 174,75

Il VIP Package Golden Circle include:

1 biglietto Golden Circle

1 biglietto commemorativo

1 cappellino con visiera

1 bandana

1 set di spille

1 copri lattina

I biglietti precedentemente acquistati restano validi per la nuova data. Confermata la presenza dei Weezer che apriranno gli spettacoli dei Green Day nella data del capoluogo lombardo.

Concerto Green Day a Milano nel 2022: come arrivare

L’Ippodromo SNAI di San Siro ha due ingressi: ingresso da Piazzale Lotto e ingresso da Piazzale dello Sport.

METRO: usare la linea metropolitana M5 (“linea lilla”) e scendere alla fermata San Siro Ippodromo. Continuare a piedi lungo via Aldobrandini verso Nord sino a Piazzale dello Sport (distanza circa 600 metri, a piedi 7 minuti circa); in alternativa, prendere la metropolitana M1 (“linea rossa”), scendere alla fermata Lotto. Proseguire a piedi lungo via Caprilli sino a Piazzale dello Sport (distanza circa 1,2 km, a piedi 15 minuti circa).

AUTO: per chi proviene dalle autostrade: tangenziale Ovest, seguire le indicazioni per San Siro.

