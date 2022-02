Concerto Iggy Pop in Italia nel 2022: data

Iggy Pop è pronto a tornare nel nostro Paese con uno speciale concerto che andrà in scena il prossimo 5 luglio in Piazza Sordello a Mantova. Nell’unica tappa italiana del suo tour europeo, la star mondiale presenterà, nella fantastica cornice della città rinascimentale, uno show senza precedenti: incentrato sulle sue hit, lo spettacolo vedrà la partecipazione speciale dei 18 elementi della storica Orchestra da Camera di Mantova. Scopriamo insieme maggiori dettagli su come acquistare i biglietti e come arrivare sul luogo dell’evento!

Concerto Iggy Pop in Italia nel 2022: biglietti

Le prevendite per l’acquisto dei biglietti saranno a disposizione a partire dalle ore 11.00 di lunedì 28 febbraio 2022 sui circuiti ufficiali Ticketmaster e Ticketone. Lo show, distribuito da BPM Concerti, è presentato da Shining Production con l’aiuto del Comune di Mantova nell’ambito della rassegna Mantova Live Estate. Virgin Radio è la radio ufficiale del concerto di Iggy Pop e la Free Band con la Mantova Chamber Orchestra. Ricordiamo che insieme a Iggy Pop ci sarà anche la Free band. Ricordiamo che gli organizzatori del Polar Prize hanno svelato che alla prossima edizione, la cui serata di premiazioni è prevista a Stoccolma il 24 maggio prossimo, il premio sarà dato a Iggy Pop (per la categoria pop/rock) e all’Ensemble Intercontemporain, una formazione francese di musica contemporanea:

Un artista unico nel suo genere. Con i suoi testi poetici e la presenza scenica provocatoria, è considerato il padrino del punk

Concerto Iggy Pop in Italia nel 2022: come arrivare

Piazza Sordello è la piazza più grande di Mantova che si trova nel cuore del centro storico della città. Scopriamo insieme come arrivare a Mantova: