Concerto Madonna a Milano nel 2023: data

Concerto Madonna a Milano nel 2023: biglietti

Parterre A in piedi: 287,50 € + Commissioni

Parterre A in piedi + Collector Ticket: 293,45 € + Commissioni

Parterre B in piedi: 201,25 € + Commissioni

Parterre B in piedi+ Collector Ticket: 207,20 € + Commissioni

Primo Settore Numerato: 345,00 € + Commissioni

Primo Settore Numerato+ Collector Ticket: 350,95 € + Commissioni

Secondo Settore Numerato: 287,50 € + Commissioni

Secondo Settore Numerato + Collector Ticket: 293,45 € + Commissioni

Terzo Settore Numerato: 201,25 € + Commissioni

Terzo Settore Numerato + Collector Ticket: 207,20 € + Commissioni

Quarto Settore Numerato: 138,00 € + Commissioni

Quarto Settore Numerato + Collector Ticket: 143,95 € + Commissioni

Quinto Settore Numerato: 92,00 € + Commissioni

Quinto Settore Numerato + Collector Ticket: 97,95 € + Commissioni

Sesto Settore Numerato Visione laterale limitata: 46,00 € + Commissioni

Sesto Settore Numerato Visione laterale limitata + Collector Ticket: 51,95 € + Commissioni

Immaculate VIP Package: 945,00 € + Commissioni

Iconic VIP Package: 637,50 € + Commissioni

Gold Circle Early Entry Ticket Package: 437,50 € + Commissioni

You Can Dance Premium Ticket Package: 495,00 € + Commissioni

Where’s The Party Premium Ticket Package: 387,50 € + Commissioni

Concerto Madonna a Milano nel 2023: come arrivare

in auto : incrocio tra il tratto iniziale della A7 Milano-Genova e la Tangenziale Ovest di Milano, l’uscita è Assago-Milanofiori;

: incrocio tra il tratto iniziale della A7 Milano-Genova e la Tangenziale Ovest di Milano, l’uscita è Assago-Milanofiori; in treno : tutti i treni diretti a Milano Porta Genova, Milano Cadorna e Milano Centrale sono collegati al Forum con la linea verde della metropolitana;

: tutti i treni diretti a Milano Porta Genova, Milano Cadorna e Milano Centrale sono collegati al Forum con la linea verde della metropolitana; in metropolitana: linea verde M2 della metropolitana, fermata Assago – Milanofiori Forum.

è tornata e così ha annunciato un tour speciale che la vedrà protagonista nel 2023. Prevista anche una sola tappa in Italia e per la precisione il prossimo 23 novembre al. La data nel capoluogo lombardo farà parte del tour mondiale chiamato, in cui Miss Ciccone ripercorrerà tutti i suoi più grandi successi degli ultimi quarantanni. L’annuncio è arrivato con un video virale che vede la partecipazione di nomi illustri come Diplo, Judd Apatow, Jack Black, Lil Wayne, Bob The Drag Queen, Kate Berlant, Larry Owens, Meg Stalter, Eric Andre e termina con Amy Schumer che sfida la regina del pop a fare un tour per i suoi 40 anni di carriera. Detto fatto. Nel frattempo da venerdì 20 gennaio sarà in rotazione radiofonica il nuovo brano “”, singolo recentemente reso disponibile su tutte le piattaforme digitali dopo essere diventato virale su TikTok.Ecco idel concerto di Madonna a Milano:Oltre ai biglietti singoli ci sono a disposizione anche deiIla Milano è un luogo polifunzionale che si trova all’interno del comune di Assago in, a soli 3 chilometri di distanza dalla città meneghina. È facilmente raggiungibile sia con l’automobile che con i mezzi pubblici. Ecco come arrivare in poco tempo: