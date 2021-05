Concerto Ozzy Osbourne Bologna 2022: scaletta

Dopo ormai quattro anni di assenza Ozzy Osbourne torna a Bologna e per la precisione a Casalecchio di Reno, all’Unipol Arena, l’8 febbraio 2022 (inizialmente il concerto era previsto il 19 novembre 2020 poi è stato posticipato a causa della pandemia da Covid-19). Il Principe delle Tenebre inserito nella Rock And Roll Hall of Fame e vincitore del Grammy Award sarà così nel nostro Paese per una tappa del suo “No More Tours 2“. “Sono veramente contento di poter tornare in Europa per questi concerti. Grazie a tutti i miei fan che da sempre mi supportano e che hanno tanto atteso quest’annuncio. Non vedo l’ora di vedervi tutti l’anno prossimo”, ha detto l’artista. Il tour include concerti a Nottingham, Dublino, Manchester, Newcastle, Londra (all’O2 Arena), Glasgow e Birmingham (città natale dell’artista). In Europa farà tappa, ancora, in Germania, Finlandia, Svezia, Austria Repubblica Ceca, Italia e Svizzera. Al momento non ci sono news sulla scaletta.

Concerto Ozzy Osbourne Bologna 2022: biglietti

I biglietti sono disponibili su TicketOne e nelle rivendite autorizzate. Ecco i prezzi dei ticket ancora in vendita (il parterre Gold PIT e il secondo settore gradinata numerata sono sold out):

1 Settore Gradinata Numerata – Intero: 69,00 euro

Parterre in Piedi – Intero: 59,80 euro

Tribuna Sud Numerata – Intero: 57,50 euro

1 Settore Grad. Num VISIONE LAT. LIMITATA – Intero: 69,00 euro

2 Settore Grad. Num VISIONE LAT. LIMITATA – Intero: 57,50 euro

Early Entry Pack Parterre in Piedi PIT GOLD – Intero Pack: 205,50 euro

Soundcheck Pack Parterre in Piedi PIT GOLD – Intero Pack: 310,50 euro

Meet and Greet Parterre in Piedi PIT GOLD – Intero Pack: 695,50 euro

Ultimate Pack Parterre in Piedi PIT GOLD – Intero Pack: 1.380,50 euro

Hot Ticket Pack 1 Settore Numerato – Intero Pack: 194,03 euro

Inizialmente il concerto era previsto a marzo, poi Ozzy ha scelto di posticipare tutto il tour: “Non vedo l‘ora di tornare in tour ancora una volta! Ma vi chiedo di essere pazienti ancora per un poco. Voglio essere pronto al 100 per cento“, ha dichiarato. I biglietti già acquistati resteranno validi per la nuova data. Le eventuali richieste di rimborso dovranno essere effettuate entro e non oltre il 12 aprile 2020 rivolgendosi ai propri punti vendita.

Concerto Ozzy Osbourne Bologna 2022: come arrivare

Ecco come raggiungere l’Unipol Arena a Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna: