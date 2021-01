Stendi una coperta gigante sul pavimento del salotto, prendi tutte le piante che hai in casa e crea un ambiente il più naturale possibile: completalo con dei cuscini. Hai la base per il pic nic, ma adesso dovrai porre qua e là qualche candela per creare l’atmosfera giusta, mettere su una playlist soft e portare del buon cibo unitamente ad una bottiglia del vostro vino preferito con due calici. Per la parte food, cerca di optare per portate che si possano mangiare con le mani (sarebbe scomodo gustare una carbonara seduti a terra e senza tavolo).

Maratona di film romantici

Altra idea perfetta per il 14 febbraio, è quella di fare una bella maratona di film romantici. Cadendo di domenica, quest’anno la giornata sarà perfetta. Per un giorno mettete da parte i soliti horror, thriller e film di fantascienza e buttatevi sul romanticismo. Pop corn, bibite a piacere, qualche dolcetto, un plaid e divano. Tutto è pronto, ma mancano ancora i film. Qualche titolo?

Orgoglio e Pregiudizio

Chiamami col tuo nome

La La Land

Romeo + Juliet

Lost in Translation

The notebook

Se mi lasci ti cancello

Valentine’s Day

The Tourist

Titanic

Spa in casa

E chiudiamo con la proposta più rilassante. Che ne dite di ricreare una spa in casa? Fare un weekend termale adesso non è proprio possibile, ma coccolarsi a casa non è ancora vietato. Potreste farvi reciprocamente dei massaggi con oli profumati, un lungo e schiumoso bagno caldo, una pulizia del viso di coppia, prendere una tisana mentre vi rilassate con le maschere idratanti. In un modo o nell’altro, uscirete fuori come nuovi dalla vostra personalissima giornata dell’amore.

