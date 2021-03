La Festa della donna 2021 è in arrivo: l’8 Marzo si avvicina ed è ora di cominciare a pensare a come festeggiare nel modo migliore (visti i tempi, naturalmente). A causa della pandemia, infatti, le restrizioni ci impediranno di dedicarci a tutte quelle attività che solo fino allo scorso anno ci sembravano naturali. Ma questo non significa che non debba essere celebrata.

Festa della Donna: perché si festeggia

In verità la Giornata internazionale dedicata alle Donne nasce da un episodio drammatico, ovvero il rogo che nel 1908 scoppiò in una fabbrica di New York ed in cui rimasero vittime centinaia di operaie. Da allora in poi l’8 Marzo si è trasformato in un giorno in cui celebrare l’intero mondo femminile tanto che in ogni città – perlomeno in epoca pre-Covid – condivisibili o meno, sono innumerevoli gli eventi e le feste dedicate esclusivamente alle donne.

Leggi anche:

Festa della Donna 2021: shopping con le amiche

Ok, non sarà quello al quale avevate pensato per celebrare l’8 marzo, ma lo shopping è forse una delle poche attività che attualmente ci sono permesse. E allora, datevi un appuntamento ma senza creare troppa confusione. Insomma, non siate più di tre date le norme che vietano gli assembramenti. Fate una lista dei negozi che volete visitare e di quello che volete comprare, in modo da avere già le idee chiare e di non passare troppo tempo in ogni singolo esercizio commerciale.

Leggi anche:

Festa della Donna 2021: caffè con le amiche

Dimenticatevi, almeno per quest’anno, le cene tutte al femminile che molti ristoranti sono soliti preparare in occasione della festa. Al massimo, potrete vedervi per un caffè ed una fetta di torta. C’è sempre la possibilità – nelle zone d’Italia che attualmente lo permettono – di fare un pranzo insieme. Purtroppo dovrete rinunciare anche ai party in discoteca: magari riunitevi in casa (sempre senza creare assembramenti) e mettete la radio ad alto volume! Potrebbe essere un’alternativa

Festa della Donna 2021: Spa a casa

Voglia di coccolarvi? Dato che le Spa sono chiuse, l’alternativa migliore è ricrearla in casa. Prendetevi il pomeriggio di pausa dallo studio o dal lavoro e dedicatevi al relax. Qualche maschera per il viso, dei fanghi ed un bel bagno rilassante vi rimetteranno al mondo. Da sole o con la vostra migliore amica, cosa volere di più?

Festa della Donna 2021: cena a casa con film

Per chi, invece, ha intenzione di rimanere in casa, un’idea può consistere nell’ordinare una cena da asporto e gustarla con le amiche, magari davanti la tv mentre si guarda un film insieme. Già, perché il coprifuoco è alle 22, ricordiamocelo. I film che potete vedere in quest’occasione sono tantissimi, da quelli più leggeri a quelli più impegnati, magari quelli sulla vita delle donne che hanno cambiato la storia.

Leggi anche: