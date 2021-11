Codici sconto e coupon per il Cyber Monday 2021

Non state più nella pelle, vero? Il Black Friday è in corso e si avvicina anche il Cyber Monday. Si tratta di due giornate interamente dedicate a sconti e promozioni, sia nei negozi che online e che si svolgeranno rispettivamente il 26 e il 29 novembre. Potrete sbizzarrirvi con lo shopping e fare grandissimi affari, soprattutto sui siti di e-commerce. Inoltre, in alcuni casi le offerte saranno attive per un’intera settimana, quindi avrete tutto il tempo per decidere cosa acquistare. Tra le diverse promozioni troverete anche coupon e codici sconto: scopriamo come utilizzarli durante il Cyber Monday e dove trovarli.

Coupon e Codici sconto Amazon Cyber Monday 2021

Su Groupon potrete ottenere alcuni codici sconto da usare su Amazon nel mese di novembre 2021, compresa la giornata del Cyber Monday. Come averli? La prima cosa da fare è dare un’occhiata ai coupon disponibili e, una volta individuato quello che v’interessa, cliccate sul pulsante “Ottieni codice sconto”. Le promozioni sono varie: codici sconto del 20%, buoni regalo e così via. Al momento non ci sono coupon specifici per il Cyber Monday, tuttavia vi consigliamo di controllare ogni tanto, in modo da trovare quelli che vi servono al momento giusto.

Codici sconto ePrice Cyber Monday

Anche su ePrice è possibile trovare coupon e codici sconto. In questo caso dovrete monitorare il sito e capire quando verranno messi a disposizione quelli per il Cyber Monday. Al momento c’è, ad esempio, il 70% di sconto sui prodotti ricondizionati, il 45% sulle scope elettriche e così via.

Codici sconto e coupon Ebay Cyber Monday

I coupon da usare su Ebay potete trovarli su Groupon e anche in questo caso dovrete monitorare la situazione in attesa del Cyber Monday. Al momento, ci sono codici promozionali con 100 euro di sconto, sconti su smartphone, il 50% di sconto su videogiochi e così via.

