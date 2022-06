Future Hits Live 2022: cantanti e come arrivare

Future Hits Live 2022: dichiarazioni

“Apriamo l’estate con questo evento e lo chiuderemo all’Arena di Verona il 31 agosto con il Power hits. Stasera avremo il meglio della musica contemporanea e avremo tanti guest che hanno ispirato i più giovani. Avremo qualche anteprima, quindi qualche nuovo pezzo che ci aiuterà a trascorrere la prossima estate. Non mancheranno sorprese“, ha dichiarato Federica Gentile nel corso della conferenza stampa di Future Hits Live che andrà in scena all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone il 9 giugno. “È una prima volta in qualità di conduttrice su questo palco per un evento del genere“, ha aggiunto Jody Cecchetto, conduttore della serata insieme a Camilla Ghini: “Sono l’altro debuttante sul palco. Sono davvero felice di essere qui perché si è creata una bella sinergia. Devo dire che abbiamo fatto comunella per bene. Abbiamo preformato. Questo palco è incredibile“. Insieme a queste new entry ci sarà Paola Di Benedetto: “È una occasione vera di dimostrare quello che sappiamo fare. Non è scontato trovare delle persone che si fidino di te a lasciarti sul palco. Incrociate le dita per noi“.

Future Hits Live 2022: cantanti

Tra i cantanti che si esibiranno sul palco di Future Hits Live troviamo – in ordine alfabetico – Achille Lauro, Alfa, Ariete, Blanco, Carl Brave, Chiello, Coez, Coma_Cose, Dardust, Ditonellapiaga, Elodie, Ernia, Franco126, Fulminacci, Gaia, Gazzelle, Irama, Luigi Strangis (vincitore di “Amici di Maria De Filippi”), Mahmood, Mara Sattei,

Margherita Vicario, Massimo Pericolo, Max Gazzè, Psicologi, Rkomi, Sangiovanni, Sick Luke, Tananai e Tommaso Paradiso. Al cast si è aggiunto all’ultimo momento Fedez che canterà la sua nuova hit estiva, “La Dolce Vita”, con Tananai e Mara Sattei. Al momento ancora non è stata annunciata la scaletta ufficiale.

Future Hits Live 2022: come arrivare

L’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone (Viale Pietro de Coubertin 30) è a 1,5 km dal centro di Roma (piazza di Spagna) ed è raggiungibile con i seguenti mezzi pubblici per l’evento di Future Hits Live.

Autobus 910 Capolinea Termini/Piazza Mancini 53 Capolinea Piazza Mancini/Largo Chigi 982 Capolinea V.le XVII Olimpiade/Stazione Quattro Venti 168 Capolinea L.go Maresciallo Diaz/Stazione Tiburtina

Tram 2 Capolinea P.le Flaminio/Piazza Mancini

Metropolitana Metro A fermata Flaminio poi tram 2 oppure Ferrovia Roma-Nord, fermata piazza Euclide

Ricordiamo che chi non potrà partecipare fisicamente all’evento, potrà seguire le oltre quattro ore di concerto dalle ore 21:00 in radiovisione in contemporanea sia su Radio Zeta (canale 266 del digitale terrestre, 735 di Sky), sia su RTL 102.5 (canale 36 del digitale terrestre, 736 di Sky), in streaming su RTL 102.5 Play e su TV8.