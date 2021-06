Gadget diploma di maturità: idee

La maturità 2021 si svolgerà in maniera simile a quella del 2020 e non come negli anni passati con prove scritte e orali: anche per quest’anno ci sarà solo il colloquio con i docenti (la commissione sarà formata da un presidente esterno all’istituzione scolastica, coadiuvato da sei commissari interni). I mesi scorsi sono stati comunque pieni di dubbi ed incertezze per gli studenti del quinto anno dei licei italiani a causa dell’emergenza sanitaria in Italia che è proseguita, con il diffondersi dei vari “colori” nelle regioni italiane ed il coprifuoco obbligato per tutti. Come dicevamo, per il secondo anno consecutivo gli scritti sono stati aboliti, mentre resterà la prova orale come una prova d’esame.

Gadget diploma di maturità: guida alla scelta

Ma cosa regalare ad un neo-diplomato? Anche se rispetto allo scorso anno non è complicato andare in giro per negozi a fare shopping, è comunque consigliato fare un giro su Amazon, visto che ci sono davvero tante offerte per questa ricorrenza così importante. Cercando “gadget di maturità” si trovano molte cose. Ecco la nostra top 10: