Maturità 2021 per privatisti: cosa sapere

Manca poco agli esami di maturità e questa volta vogliamo rivolgerci, nello specifico, a quelli che devono sostenerli da privatisti. Come lo scorso anno ci sono delle nuore regole in modo che gli esami vengano svolti nella massima sicurezza. Andiamo quindi a fare maggiore chiarezza. Intanto ricordiamo che “per l’ammissione sono richiesti votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina e voto di comportamento non inferiore a sei decimi; è tuttavia prevista la possibilità di ammettere, con provvedimento motivato, nel caso di una insufficienza in una sola disciplina”.

Maturità 2021 per privatisti: cosa sono gli esami preliminari

Gli esami preliminari sono dei test che vengono fatti, obbligatoriamente, tutti i candidati esterni che hanno presentato domanda di ammissione agli Esami di Stato. Lo scorso anno i candidati esterni hanno dovuto superare la prova preliminare con un punteggio minimo di sei decimi in ognuna delle discipline per le quali sostenevano la prova. L’esame è stato effettuato in presenza, mentre solo in videoconferenza solo se lo studente era impossibilitato fisicamente a presenziare. Il tutto si è articolato in cinque momenti prestabiliti:

discussione dell ’elaborato sulle materie d’indirizzo

sulle materie d’indirizzo analisi del testo di letteratura italiana

un percorso multidisciplinare sulla base dei materiali predisposti dalla commissione

una relazione sui Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento

domande sulle attività di «Cittadinanza e Costituzione».

Cosa si sa invece sugli esami preliminari di quest’anno?

Maturità 2021 per privatisti: esami preliminari in presenza?

Le FAQ del Ministero chiariscono se gli esami preliminari andranno svolti o meno in presenza: “Sì, è obbligatorio – si legge sul sito ufficiale – Si sottolinea che gli esami preliminari, che accertano la preparazione dei candidati esterni sulle discipline previste dal piano di studi dell’anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell’idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno, prevedono la stessa tipologia di prove degli esami di idoneità, di cui all’articolo 6 comma 5 del DM 8 febbraio 2021, n. 5. Gli esami preliminari consistono perciò in prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, compositivo/esecutive musicali e coreutiche, pratiche e orali, idonee ad accertare la preparazione dei candidati esterni nelle discipline oggetto di verifica. Tali esami devono svolgersi dunque in presenza”.