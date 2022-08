Harry Styles in concerto a Campovolo nel 2023: data

Dopo il successo dei concerti di Bologna e Torino, Harry Styles torna in Italia nel 2023 e questa volta per un concerto alla RCF Arena di Campovolo a Reggio Emilia. L’appuntamento da segnare sul calendario è quello per il 22 luglio 2023 per l’unica data italiana del Love On Tour 2023. L’appuntamento dal vivo nel nostro Paese sarà proprio l’ultimo del tour europeo che toccherà ben 19 tappe. Nel live italiano ci sarà come special guest della serata Wet Leg. Verranno aggiunte altre date, come accaduto per i Coldplay dopo il sold out? Al momento ancora non lo sappiamo, intanto scopriamo maggiori dettagli su questo evento!

Harry Styles in concerto a Campovolo nel 2023: biglietti

I biglietti per il concerto di Harry Styles a Campovolo nel 2023 saranno disponibili in anteprima per gli iscritti a My Live Nation dalle ore 10:00 di giovedì 1 settembre 2022 sul sito di Live Nation. La vendita globale su Ticketmaster e Ticketone comincerà invece alle ore 10:00 del giorno successivo, quindi venerdì 2 settembre 2022. Intanto ecco i prezzi dei biglietti e dei relativi settori:

Jonny’s Place: 172,70 euro

Hollywood: 172,70 euro

Bishopsgate: 172,70 euro

Red Zone: 116,35 euro

Yellow Zone: 87,60 euro

Orange Zone: 87,60 euro

Green Zone: 64,60 euro

Blue Zone: 64,60 euro

Harry Styles in concerto a Campovolo nel 2023: come arrivare

Campovolo si trova in Via dell’Aeronautica, vicino all’Aeroporto di Reggio Emilia. Durante questo tipo di concerti sono spesso organizzate delle navette che collegano Campovolo con il centro della città. Inoltre ci sono anche dei pullman con partenze da tutta Italia per evitare lo stress dell’organizzazione del viaggio. Se invece avete intenzione di arrivare sul luogo dell’evento in autonomia, vi consigliamo come fare con i mezzi pubblici e con mezzi propri: