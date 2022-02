I Griffin: come vedere la diciottesima stagione in streaming

I Griffin: episodi inediti della diciottesima stagione in arrivo

Sono in arrivo su Disney Plus alcuni episodi inediti della diciottesima stagione de I Griffin, ma andiamo con ordine. Queste puntate sono state trasmesse negli Stati Uniti, da Fox, dal 29 settembre 2019 al 17 maggio 2020, mentre in Italia solo le prime due sono andate in onda rispettivamente il 10 e il 17 novembre 2020 su Italia 1. Inizialmente l’episodio 3 è stato caricato su Mediaset Play il 25 novembre 2020, e poi messo in onda il 6 settembre dell’anno dopo insieme al resto degli episodi. Gli episodi 9 (a tema natalizio), 14 e 19 (censurato per le tematiche religiose) saranno disponibili sulla famosa piattaforma di streaming proprio dal 23 febbraio 2022.

I Griffin: trama degli episodi inediti

Ecco la trama dell’episodio 9 dal titolo Natale sta arrivando:

Meg porta Stewie al centro commerciale per incontrare Babbo Natale, ma le cose prendono una piega imprevista per entrambi i giovani Griffin.

Ecco la trama dell’episodio 14 dal titolo Il movimento:

Peter diventa un allenatore di baseball della lega minore e dà involontariamente vita a un movimento quando si inginocchia durante l’inno nazionale per colpa dei crampi.

Ecco la trama dell’episodio 19 dal titolo Sara Bibbia:

Peter delizia la famiglia con alcune storie famose della Bibbia, tra cui quelle di Adamo ed Eva, dell’Arca di Noè e dell’Ultima Cena.

I Griffin in streaming: dove vedere gli episodi

Ricordiamo che gli episodi delle varie stagioni de I Griffin sono visibili sia su Disney Plus, sia su un’altra piattaforma di streaming tanto amata dagli utenti, ossia Netflix. Ricordiamo che il protagonista del cartone è la famiglia Griffin che abita a Quahog, una cittadina di provincia in Rhode Island. Ognuno componente è un personaggio sui generis che fa simpatia a chiunque: c’è il padre di famiglia Peter, grasso e stupido che pensa solo al cibo, alle donne e alla birra, poi la moglie Loris fin troppo paziente con il marito e meno con i figli Meg (la pecora nera della famiglia che viene denigrata da genitori, fratelli e compagni di classe), Chris (ragazzo obeso, ingenuo, dall’animo sensibile e con la passione per il disegno) e Stewie (un neonato geniale con la passione per le macchine del tempo), senza dimenticare infine il bizzarro cane parlante Brian. Insieme rappresentano la classica famiglia americana, in una versione però dissacrante e con una forte vena umoristico – demenziale che trascina i telespettatori in un vortice di risate.

Potrebbe interessarti anche: