Regali di Natale dell’ultimo minuto? Tranquilli, molti di noi, nonostante ogni anno si ripromettano di non cascarci più, si trovano nella stessa situazione. I regali last minute per lei o per lui possono salvarci la vita. A patto che sappiamo da dove iniziare. Non è semplice, infatti, presi dalla pressione natalizia dell’essere in super ritardo, fare la scelta giusta. Fortunatamente, sappiamo cosa consigliarvi. Prendete nota per salvare le vostre feste con le idee per i regali di Natale 2021 da fare all’ultimo minuto (e non solo fai da te!).

Idee regalo di Natale: consigli dell’ultimo minuto

Anche voi siete degli inguaribili ritardatari e non avete ancora finito con i regali di Natale? Non temete, siamo qui per consigliarvi 10 idee per i regali di Natale dell’ultimo minuto. Qualche dritta? Le carte regalo sono sempre ottimi pensieri dell’ultimo minuto in quanto possono essere acquistate in qualsiasi momento e consegnate immediatamente alla casella di posta del destinatario. Oppure, si può sempre andare nei negozietti che abbiamo vicino casa: ci aiuteranno a trovare qualcosa di carino da regalare, e noi aiuteremo loro preferendo, per una volta, lo shopping fisico.

Idee regalo di Natale 2021: 10 regali dell’ultimo minuto

Pronti con i nostri consigli? Eco 5 idee regalo per i vostri regali dell’ultimo minuto:

Stella di Natale: si tratta di una pianta bellissima, non passa mai di moda ed è sempre ben accetta; Album di fotografie: i ricordi sono la parte più bella della vita, come festeggiarli se non con un album fotografico? Candele profumate: le candele oltre ad essere molto chic nell’arredamento, emanano degli odori che rendono la vostra casa ancora più confortevole; Pigiama: non prendeteci per persone scontate, ma il pigiama è davvero un regalo utile, non sarà originale ma all’ultimo minuto è quello che dà più soddisfazioni; Calendario: un bel calendario del prossimo anno è quello che ci vuole per vivere al meglio le novità che porterà con sé. Bombe da bagno: è l’idea perfetta per i più difficili da accontentare. Le bombe da bagno sono terapeutiche ed idratanti, le potete trovare da Lush o su Amazon. Termoforo elettrico per scaldacollo e spalle: l’idea regalo last minute per i parenti che si lamentano sempre del dolore al collo o alle spalle. Perché non donare loro un po’ di sollievo? Planner o agenda. Hai presente quell’amico che sembra avere sempre un miliardo di cose da fare e poca memoria per ricordarle tutte? Ecco: è il regalo ideale per lui. Kit per l’allenamento a casa. Prendersi cura di sé è fondamentale. Se conosci qualcuno che si ripromette di fare attività fisica ma rimanda sempre, regalagli un kit di allenamento a casa. Sarà l’incentivo che serviva. Jenga. Hai presente il gioco? Renderà le riunioni di famiglia molto più divertenti. Le versioni di Jenga sono parecchie, opta per quella più adatta al destinatario.

Idee regalo di Natale dell’ultimo minuto: come confezionarli

Se avete preso i vostri regali dell’ultimo minuto ma non li avete fatti incartare dai negozianti, armatevi di pazienza e fatelo da voi. Vi serviranno pochi strumenti: una carta da regalo, un paio di forbici e del nastro per dare al vostro pacco quel tocco in più che non guasta mai. Per scegliere la carta noi vi consigliamo quelle natalizie, con qualche babbo natale, un alberello o un simpatico pupazzo di neve.