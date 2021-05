Kiss all’Arena di Verona: data

I Kiss tornano in Italia e nello specifico saranno in concerto nella splendida cornice dell’Arena di Verona l’11 luglio 2022 (inizialmente la data era prevista per lunedì 13 luglio 2020, tuttavia è stata rimandata a causa della pandemia da Covid-19). Dopo il grande successo della tappa italiana dell’estate 2019 con “End of the Road World Tour”, la band che ha fatto la storia della musica internazionale ha scelto di tornare da noi per replicare. Questa sarà l’ultima serie di concerti prima del ritiro definitivo dalle scene musicali, quindi affrettatevi a prendere i biglietti!

Kiss all’Arena di Verona: biglietti

I biglietti per i Kiss in concerto all’Arena di Verona nel 2022 sono già disponibili per l’acquisto su TicketOne e su tutte le altre piattaforme autorizzate. Ecco i prezzi:

1 Settore Numerato Intero 161,00 euro

2 Settore Numerato Intero 138,00 euro

3 Settore Numerato Intero 115,00 euro

4 Settore Numerato Intero 103,50 euro

5 Settore Non Numerato Intero 74,75 euro

KISS End of the Road Gold VIP Package: Platea Intero Pack 1.360,00 euro

KISS End of The Road Silver VIP Package:Platea Intero Pack 906,00 euro

Kiss all’Arena di Verona: come arrivare

Ecco come arrivare a Verona e nello specifico anche all’Arena (che si trova in piazza Bra) per l’unica data italiana dei Kiss: