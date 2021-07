Nelson Mandela, le sue frasi celebri più belle

Nelson Mandela oggi avrebbe compiuto 103 anni. Il primo presidente nero del Sudafrica, eroe anti-Apartheid e premio Nobel per la pace il cui affettuoso soprannome è stato Madiba, è nato infatti il 18 luglio 1918. In suo onore si celebra, oggi, il Nelson Mandela International Day. Una data importante che si pone lo scopo di portare avanti il ​​suo lavoro e di ispirare gli altri ad agire contro la povertà e in favore di un positivo cambiamento del mondo. A tal proposito, ti invitiamo a leggere le sue frasi celebri più belle affinché possano esserti di ispirazione. Parole ricche di saggezza che Mandela ci ha lasciato come una preziosa eredità.

Nelson Mandela, frasi celebri di ispirazione

Quale modo migliore per celebrare il #MandelaDay se non ricordando le parole di uno dei leader più stimolanti che non solo l’Africa, ma il mondo intero, abbia mai avuto? Ecco alcune delle citazioni ispiratrici da leggere oggi.

Sembra sempre impossibile finché non viene fatto.

Non giudicarmi dai miei successi, giudicami da quante volte sono caduto e mi sono rialzato.

Non può esserci rivelazione più acuta dell’anima di una società del modo in cui tratta i suoi figli.

Ho imparato che il coraggio non era l’assenza di paura, ma il trionfo su di essa.

Poiché essere liberi non è semplicemente liberarsi dalle proprie catene, ma vivere in modo da rispettare e valorizzare la libertà degli altri”.

Non c’è niente come tornare in un luogo che rimane immutato per trovare i modi in cui tu stesso sei cambiato.

L’istruzione è l’arma più potente che puoi usare per cambiare il mondo.

Ciò che conta nella vita non è il semplice fatto che abbiamo vissuto. È la differenza che abbiamo apportato alla vita degli altri che determinerà il significato della vita che conduciamo.

Nelson Mandela, frasi sullo sport

Lo sport ha il potere di cambiare il mondo. Ha il potere di ispirare. Ha il potere di unire le persone in un modo che poco altro fa. Parla ai giovani in una lingua che capiscono. Lo sport può creare speranza dove una volta c’era solo disperazione. È più potente del governo nell’abbattere le barriere razziali.

Lo sport può creare speranza, dove una volta c’era solo disperazione. È più potente dei governi nell’abbattere le barriere razziali.

Conosci il tuo nemico e impara a conoscere il suo sport preferito.

Chi potrebbe dubitare che lo sport sia una finestra cruciale per la propagazione del fair play e della giustizia? Dopotutto, il fair play è un valore essenziale per lo sport.