Pearl Jam a Imola nel 2022: data

I Pearl Jam tornano live nel nostro Paese nel 2022 con un concerto evento unico previsto il 25 giugno (inizialmente annunciato per il 5 luglio 2020 e ritardato a causa della pandemia da Covid-19) a Imola, nello specifico all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari. La band non sarà da sola sul palco, infatti insieme a loro ci saranno degli ospiti come i Pixies e i White Reaper, primi special guest annunciati della serata. Il tour sarebbe dovuto partire da Francoforte il 23 giugno 2020, città in cui i Pearl Jam non si esibivano dal 1992, e sarebbe dovuto finire il 22 luglio dello stesso anno ad Amsterdam. Nel frattempo per festeggiare il Natale, il fanclub ufficiale della band ha lanciato il “12 Days of Pearl Jam“, ossia 12 brani natalizi disponibili per la prima volta su Spotify.

Pearl Jam a Imola nel 2022: biglietti

Per i biglietti del concerto dei Pearl Jam a Imola sono disponibili su TicketMaster, TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati al prezzo di 79,25 euro per il posto unico. Questo non sarà l’unico appuntamento del gruppo in Europa, infatti i ragazzi saranno protagonisti di 13 live in tutto che toccheranno Paesi come la Germania, la Danimarca, il Regno Unito, la Francia e l’Olanda.

Pearl Jam a Imola nel 2022: come arrivare

Ecco come arrivare all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari con treno, automobile e aereo! Per chi arriva in treno, la stazione FS della città si trova a circa 3,5 km dall’ingresso autodromo; per chi invece arriva in automobile l’autodromo si trova a 8 km circa dal casello di Imola sulla A14. Ecco quanto distano le principali città da Imola in automobile: