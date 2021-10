Concerto Pinguini Tattici Nucleari a Milano: data

I Pinguini Tattici Nucleari hanno raggiunto un bel traguardo, infatti avrebbero dovuto essere protagonisti di un concerto importante, al Mediolanum Forum di Assago a Milano il 29 febbraio 2020. L’appuntamento è stato rimandato a causa della diffusione del Coronavirus: “AVVISO ALLA CLIENTELA DEL MEDIOLANUM FORUM; In ottemperanza all’ordinanza firmata dal Presidente Attilio Fontana, di concerto con il Ministro della Salute Roberto Speranza, valida per tutto il territorio lombardo, Vi informiamo che tutte le attività sono sospese fino al 1° marzo 2020 compreso, fatte salve eventuali e ulteriori successive disposizioni”.

Riccardo Zanotti, Nicola Buttafuoco, Elio Biffi, Lorenzo Pasini, Simone Pagani e Matteo Locati avevano dato appuntamento ad ottobre 2020, tuttavia è stato tutto rimandato ancora una volta al 19 e al 20 febbraio 2021 (la prima data è sold out). Ma non è finita qui, perché sono state rimandate ancora una volta al 27 e 28 settembre 2021. E ancora al 2022, ma senza una data certa: “Come organizzatori, abbiamo sperato fino ad oggi di ricevere comunicazioni chiare da parte del Governo in merito alla possibilità di effettuare concerti indoor con il 100% della capienza, come del resto sta già accadendo in molti Paesi Europei. Ad oggi, purtroppo, non ci è stata comunicata alcuna possibile data di riapertura, ma la speranza è che questo avvenga in breve tempo e quindi si possa tornare a fare concerti senza limitazioni di capienza nei prossimi mesi. Abbiamo pertanto deciso di sospendere momentaneamente la comunicazione del nuovo calendario, in modo da poter annunciare le nuove tappe con una data definitiva, alla luce delle prossime decisioni governative di cui siamo in attesa”.

Concerto Pinguini Tattici Nucleari a Milano: biglietti

I biglietti per il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari al Mediolanum Forum di Assago a Milano sono disponibili su TicketOne e nelle rivendite autorizzate al prezzo di:

Tribuna Gold Numerata Intero € 46,00

Tribuna B Laterale Numerata Intero € 39,10

Parterre in Piedi Intero € 34,50

Anello C Numerato Intero € 29,90

Per combattere il secondary ticketing è possibile acquistare un massimo di 6 biglietti per transazione, inoltre i ticket saranno nominali, quindi il nome dovrà corrispondere a quello della persona fisica che parteciperà al concerto. Ecco tutte le altre date:

25 settembre 2021 CONEGLIANO Zoppas Arena

27 settembre 2021 MILANO Mediolanum Forum SOLD OUT!

28 settembre 2021 MILANO Mediolanum Forum SOLD OUT

1 ottobre 2021 ROMA Palazzo Dello Sport SOLD OUT

2 ottobre 2021 ROMA Palazzo Dello Sport NUOVA DATA

4 ottobre 2021 TORINO Pala Alpitour

6 ottobre 2021 FIRENZE Mandela Forum SOLD OUT

7 ottobre 2021 FIRENZE Mandela Forum NUOVA DATA

9 ottobre 2021 EBOLI Palasele NUOVA DATA

11 ottobre 2021 BOLOGNA Unipol Arena

13 ottobre 2021 MONTICHIARI PalaGeorge SOLD OUT

14 ottobre 2021 PADOVA Kioene Arena SOLD OUT

16 ottobre 2021 ANCONA PalaPrometeo NUOVA DATA

18 ottobre 2021 MILANO Mediolanum Forum NUOVA DATA

Concerto Pinguini Tattici Nucleari a Milano: come arrivare

Il Mediolanum Forum di Assago a Milano è un luogo polifunzionale che si trova all’interno del comune di Assago in via Giuseppe di Vittorio 6, a soli 3 km di distanza dal capoluogo lombardo. È facilmente raggiungibile sia con l’auto che con i mezzi pubblici. Ecco come arrivare in poco tempo:

in auto : incrocio tra il tratto iniziale della A7 Milano-Genova e la Tangenziale Ovest di Milano, l’uscita è Assago-Milanofiori;

: incrocio tra il tratto iniziale della A7 Milano-Genova e la Tangenziale Ovest di Milano, l’uscita è Assago-Milanofiori; in treno : tutti i treni diretti a Milano Porta Genova, Milano Cadorna e Milano Centrale sono collegati al Forum con la linea verde della metropolitana;

: tutti i treni diretti a Milano Porta Genova, Milano Cadorna e Milano Centrale sono collegati al Forum con la linea verde della metropolitana; in metropolitana: linea verde M2 della metropolitana, fermata Assago – Milanofiori Forum.

PH. Ufficio Stampa