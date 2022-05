Radio Italia Live Il Concerto 2022 Milano: scaletta

Dopo due anni di stop a causa della pandemia Radio Italia Live – Il Concerto torna a Milano, Piazza Duomo, sabato 21 maggio e vedrà molti artisti esibirsi. Al momento ancora non è stato svelato l’ordine di uscita sul palco, intanto ecco il cast:

Alessandra Amoroso,

Blanco,

Coez,

Elisa,

Elodie,

Francesco Gabbani,

Ghali,

Irama,

Marracash,

Marco Mengoni,

Gianni Morandi,

Pinguini Tattici Nucleari,

Rkomi,

Sangiovanni,

Ultimo.

Tutti gli artisti sopra citati canteranno dal vivo con l’accompagnamento della Mediterranean Orchestra diretta dal Maestro Bruno Santori,

Radio Italia Live Il Concerto 2022 Milano: orari

L’evento sarà presentato come sempre da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu che, per l’ottavo anno, accolgono i cantanti sul palco. Nel backstage, la speaker Manola Mosleh incontrerà i protagonisti della kermesse canora; alla speaker Daniela Cappelletti il compito di raccogliere le emozioni dei fan presenti in piazza. Il concerto inizierà alle 20.00. Oltre che su Radio Italia la manifestazione andrà in onda in contemporanea su Sky Uno (canale 108), in streaming su NOW e sempre disponibile on demand, e in chiaro su TV8 (al tasto 8 del telecomando).

Radio Italia Live Il Concerto 2022 Milano: come arrivare

Radio Italia Live – Il Concerto 2022 a Milano si svolge come di consueto in Piazza del Duomo. In questo caso la fermata Duomo della metropolitana sarà chiusa.

In treno

Dalla Stazione Centrale, prendere la linea gialla della metropolitana (M3) e scendere alla fermata Duomo.

Dalla Stazione Cadorna, prendere la linea rossa della metropolitana (M1) e scendere alla fermata Duomo.

Dalla Stazione Porta Garibaldi, prendere la linea verde della metropolitana (M2), cambiare a Cadorna per la linea rossa (M1) e scendere alla fermata Duomo.

In aereo

Da Malpensa: la stazione ferroviaria centrale è raggiungibile con il servizio navetta autobus o in taxi. Il treno Malpensa Express collega l’aeroporto alle stazioni ferroviarie Centrale e Garibaldi. Le partenze servizio di bus navetta sono previsti circa ogni mezz’ora dalle 03:45 alle 00.30.

Da Linate: autobus 73 collega l’aeroporto alla stazione centrale 6:05-23:35.

In auto

Il Duomo si trova nella parte vecchia della città, e quindi non si può accedere direttamente in auto. Il parcheggio è disponibile nei pressi di Piazza Fontana da cui Piazza Duomo si trova a circa 400 metri a piedi. I visitatori dovrebbero ricordare che l’area intorno al Duomo è soggetta a restrizioni Area C, cioè Zona a Traffico Limitato all’interno delle mura della città vecchia, attiva dal lunedì al venerdì 7,30-19,30.

In autobus