Rammstein a Torino: data

I Rammstein tornano nel nostro Paese ad ormai cinque anni di distanza dall’ultimo live, in occasione del tour europeo del 2022. Nello specifico la band sarebbe dovuta esibirsi allo Stadio Olimpico di Torino il 13 luglio del 2020, ma il live andrà in scena il 12 luglio 2022.

Rammstein a Torino: biglietti

I biglietti sono disponibili su TicketOne e nelle rivendite autorizzate. I biglietti già acquistati rimarranno validi per la nuova data. I prezzi sono:

Prato 1 – Non disponibile

Prato 2 – 106,70 euro

Tribuna Ovest Gold – 106,70 euro

Tribuna Ovest Numerata -96,50 euro

Distinti Est – 82,50 euro

Distinti Est III Livello – 77,00 euro

Curva Nord – 68,20 euro

È ormai entrata in vigore la nuova normativa che prevede l’obbligo della nominatività per ogni biglietto emesso ed il successivo controllo del titolare del biglietto all’ingresso dell’evento. Ogni tagliando riporterà il nome e il cognome inseriti in fase d’acquisto. Il giorno dell’evento, all’ingresso, oltre al biglietto, verrà richiesto anche un documento d’identità valido per verificare la correttezza del nominativo riportato. È possibile il cambio nominativo.

Rammstein a Torino: scaletta

Il gruppo porterà dal vivo le hit ed anche le canzoni del loro settimo disco, pubblicato lo scorso 17 maggio da Virgin/Universal, che si è classificato ai vertici di tutte le charts europee, risultando così tra le uscite discografiche più influenti dell’anno. La band tedesca porterà live un’incredibile produzione con effetti scenografici, fuochi d’artificio e colpi di scena che trasformeranno questo show in un’imperdibile esperienza collettiva. Ecco le altre tappe previste in Europa:

25 maggio 2020 Klagenfurt, Wörthersee Stadion

29 maggio 2020 Lipsia, Red Bull Arena Leipzig

2 giugno 2020 Stoccarda, Mercedes-Benz Arena

6 giugno 2020 Zurigo, Stadion Letzigrund

27 giugno 2020 Dusseldorf, Merkur Spiel-Arena

1 luglio 2020 Amburgo, Volksparkstadion

4 luglio 2020 Berlino, Olympiastadion

Non ci sono ulteriori informazioni in merito alla scaletta del concerto, ma continuate a restare aggiornati su StudentVille! Nell’attesa la band ha lanciato un’app per Android e iOS!