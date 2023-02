Robbie Williams a Lucca Summer Festival 2023: data

Tutti i successi dei 25 anni di carriera di Robbie Williams in un grande appuntamento dal vivo con le Mura di Lucca a fare da scenario. Quello al Lucca Summer Festival 2023 sarà l’unico live estivo della popstar inglese in Italia, almeno per quest’anno. Per la popstar britannica si tratta di un ritorno dopo le grandi partecipazioni del 2015 e del 2017 in cui ha fatto registrare il tutto esaurito. In quelle occasioni Robbie si era esibito in Piazza Napoleone, quindi questa sarà per la prima volta nella nuova venue. Ricordiamo che l’ex Take That ha numeri da record:

85 milioni di dischi venduti in tutto il mondo;

13 dischi numero uno nel Regno Unito (il massimo per qualsiasi artista solista, eguagliato solo da Elvis Presley);

14 singoli numero in testa alle classifiche;

il maggior numero di biglietti di concerti venduti in un giorno (1,6 milioni il 19 novembre 2005);

le 3 notti da record a Knebworth con 375mila persone nel 2003;

i grandi successi paralleli dei suoi lavori discografici swing e della reunion Take That (all’uscita nel 2010, il disco Progress è diventato quello più venduto del ventunesimo secolo, e il tour successivo è stato il tour inglese più venduto di sempre);

18 Brit Awards senza precedenti e senza eguali;

l’album di Natale;

la giuria di X-Factor;

il musical della Royal Shakespeare Company The Boy In The Dress.

Robbie Williams a Lucca Summer Festival 2023: biglietti

Ecco i prezzi dei biglietti per il concerto di Robbie Williams a Lucca che sono già disponibili in tutte le rivendite autorizzate:

Platea Numerata 2 Settore €. 86,00 + prev.

Platea visibilità ridotta 2 €. 86,00 + prev.

Posto In Piedi €. 78,00 + prev.

Platea Gold €. 130,00 + prev.

Platea Numerata €. 110,00 + prev.

Platea visibilità ridotta €. 110,00 + prev.

Gradinata Laterale – A €. 100,00 + prev.

Gradinata Laterale – B €. 86,00 + prev.

Robbie Williams a Lucca Summer Festival 2023: come arrivare

Il concerto di Robbie Williams andrà in scena nella magica cornice delle Mura di Lucca: ma come arrivare in maniera semplice in automobile?