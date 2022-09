Romics 2022 a Roma: date, programma e biglietti

Romics 2022 a Roma: date

Dopo due anni di edizioni ridotte a causa del Covid-19 e quindi della pandemia, Romics torna nei suoi mesi storici, ossia aprile ed ottobre. Quando andrà in scena allora il grande appuntamento internazionale sul fumetto, l’animazione, i games, il cinema e l’entertainment che ha ogni anno più di 400mila visitatori? L’edizione di ottobre – la ventinovesima andrà in scena dal 6 al 9 ottobre 2022. “Tante le novità della ventinovesima edizione di Romics – ha dichiarato Sabrina Perucca, Direttrice Artistica di Romics nel corso della conferenza stampa di presentazione ufficiale dell’evento – Grandi autori celebrati con l’assegnazione del Romics d’Oro, straordinarie mostre di originali, grandi eventi e concerti ospitati nel Pala Romics. L’artista giapponese, dal cuore italiano, Yoshiko Watanabe, il maestro spagnolo del fumetto Jordi Bernet; il Robespierre del fumetto italiano Filippo Scòzzari, il concept artist dei capolavori hollywoodiani Jama Jurabaev e il visual effects supervisor Fabricio Baessa, premiati con il Romics d’Oro, saranno al centro dello straordinario programma di questa edizione“.



Romics 2022 a Roma: programma

Una manifestazione ininterrotta con appuntamenti in contemporanea nei 5 padiglioni con più di 250 espositori pronti ad accogliere il pubblico negli oltre 70mila metri quadri espositivi. Romics è uno spazio internazionale per industrie e professionisti creativi con una formula di edutainment e B2B. “Il settimanale Topolino dedicherà a Romics una special cover, realizzata da Marco Gervasio, una eccezionale iniziativa riservata ai visitatori di Romics. Silver e il suo amato Lupo Alberto tornano con un originale progetto. Tanti gli appuntamenti, le emozioni e le novità che ci attendono, dal lancio di Musicomics – Premio Musica per immagini, dedicato ai professionisti della musica per l’animazione, i videogames, il cinema e la serialità televisiva, all’omaggio a Gino Strada attraverso l’illustrazione; dai 60 anni di Diabolik ai cartoni che difendono l’ambiente fino al ricordo di Pasolini con iniziative dedicate; dal lancio dell’attesissimo DanDaDan di Yokinobu ai festeggiamenti per i 50 anni di Lady Oscar, fino alla suggestiva arte della street artist Alice Pasquini e alla irresistibile musica di Cristina D’Avena. Cinema, Fumetto, Videogame, Giochi di ruolo: eccoci a Romics – per incontrare e vivere la creatività“, ha continuato la Perucca.

Leggi anche:

Romics 2022 a Roma: biglietti

La ventinovesima edizione del Festival si svolgerà dal 6 al 9 ottobre 2022, dalle ore 10.00 alle 20.00. L’accesso all’evento è permesso esclusivamente ai visitatori che avranno acquistato preventivamente il ticket. I biglietti sono acquistabili esclusivamente dal sito www.romics.it o presso i rivenditori autorizzati Vivaticket.